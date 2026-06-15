강민경이 '해피투게더' 녹화에 나선 근황을 공개했다. / 사진=텐아시아DB

강민경이 오랜만의 녹화에 나선 소감을 전했다. / 사진='걍민경' 유튜브 캡쳐

그룹 다비치의 강민경이 '해피투게더' 녹화 대기 중 다비치 멤버 이해리를 언급했다.지난 14일 강민경의 유튜브 채널 '걍밍경'에는 일상 브이로그 영상이 게재됐다. 강민경은 최근 부활을 알린 KBS 예능 '해피투게더' 2화에 스페셜 MC로 참여했다.강민경은 녹화 대기 중 카메라를 켰다. 그는 "이게 무슨 일인가. '해피투게더'가 돌아왔다"며 반가운 마음을 내비쳤다. 그러면서 "오늘이 두 번째 녹화인데 제가 스페셜 MC를 같이 하게 됐다"고 밝혔다.강민경은 "방송을 오랜만에 한다"며 떨린 심경을 나타냈다. 스태프가 다비치 멤버인 이해리를 두고 "언니는 이제 프로 방송인이다"라고 언급하자 강민경은 "나는 유튜버고 이해리는 방송인"이라며 "하다 보니 그렇게 됐다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.강민경은 '해피투게더'에서 두 번째 스페셜 MC로 출연할 예정이다. '해피투게더'는 오는 7월 10일 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr