배우 고아성이 결혼 후 여배우들이 겪는다는 고충을 전했다. / 사진=텐아시아 DB

지난 14일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에는 '도시여자대피소' 3회가 공개됐다. / 사진='도시여자대피소' 유튜브 영상 캡처

배우 고아성이 결혼과 출산이 여배우의 경력에 미치는 영향에 대해 언급했다.지난 14일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에는 '도시여자대피소' 3회가 공개됐다. 영상에는 영화 '찬실이는 복도 많지'를 연출한 김초희 감독이 게스트로 출연해 고아성, 김민경 편집자, 유튜버 찰스엔터와 다양한 이야기를 나눴다.출연진은 육아 휴직과 커리어에 대해 이야기했다. 찰스엔터는 과거 한 회사 면접에서 "현재 남자친구가 있냐. 있다면 추후 결혼과 출산 계획이 있냐"는 질문을 받았던 일화를 공개했다. 그는 당장 계획이 없다고 답하자 면접관이 "애 낳을 일은 없겠네"라며 만족스러운 반응을 보였다고 전했다.이어 김민경은 고아성에게 배우들의 임신·출산·육아에 대한 고민을 물었다. 이에 고아성은 여배우들 사이에서 오가는 현실적인 이야기를 전했다. 그는 "여배우들끼리 모이면 우스갯소리로 '공백기가 생기면 지금 빨리 아이를 낳을까'라는 말을 한다"며 "내년 당장 일이 어떻게 될지 모르니 쉬는 시간도 허투루 보내면 안 될 것 같다는 강박이 있다"고 털어놨다.또한 고아성은 결혼이 캐스팅에 영향을 미치는 현실에 대해서도 언급했다. 그는 "나 역시 아직 미혼이라 직접 겪어보진 않았지만, 업계 관계자들에게 들은 이야기로는 '이 사람 결혼하지 않았어?'라며 캐스팅 단계에서 제외되는 경우가 있다고 하더라"고 말했다. 이에 김초희 감독은 "여배우들은 그게 되게 심한 것 같다"며 공감했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr