한혜진이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

한혜진의 과거 열애가 소환됐다./사진제공=SBS

두 번의 공개 연애를 한 모델 겸 방송인 한혜진이 얼굴이 알려진 사람과이 연애에 대한 부담감을 토로했다.지난 14일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 '미우새')에서는 한혜진, 야노 시호가 이혜정의 집을 방문하는 모습이 담겼다.이날 야노시호는 추성훈과 결혼한 지 17년이 됐다며 한혜진에게 “요즘 데이트하는 사람 있냐. 데이트는 누구랑 해도 좋다”고 미혼을 부러워했다. 이혜정도 “헤어질 수 있을 때 많이 만나야 한다. 우리는 헤어질 수가 없다”고 거들었다.이혜정은 한혜진에게 이상형을 물어보며 “일반인을 만나고 싶냐, 우리 쪽을 만나고 싶냐. 직업군이 많지 않냐”고 물었다. 이에 한혜진은 “얼굴 알려진 사람, 또?”라고 해 웃음을 자아냈다. 한혜진은 이상형 얼굴로 잘생긴 날티상을 골랐다.한혜진은 앞서 야구선수 차우찬, 방송인 전현무와 공개 연애를 한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr