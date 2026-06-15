배우 겸 가수 이준영)29)이 자필 편지로 직접 입대 소식을 알리며 팬들에게 인사를 전했다./사진=텐아시아DB, 이준영 SNS

배우 겸 가수 이준영)29)이 자필 편지로 직접 입대 소식을 알리며 팬들에게 인사를 전했다./사진=이준영 SNS

배우 겸 가수 이준영)29)이 자필 편지로 직접 입대 소식을 알리며 팬들에게 인사를 전했다.이준영은 15일 자신의 SNS에 손 편지를 게재하고 오는 7월 21일 입대한다고 밝혔다. 그는 "어디서부터 이야기를 시작해야 할지 몇 달째 고민하고 또 고민하다가 이렇게 직접 글을 쓰게 됐다"며 "벌써 10번째 고쳐 쓰고 있는 중"이라고 적었다.이어 "기사를 통해 소식을 접하시는 것보다 제가 직접 말씀드리는 것이 좋을 것 같아 이렇게 글을 남기게 됐다"며 "제 입으로 이런 소식을 전하게 될 줄은 몰랐는데 저는 7월 21일에 입대한다"고 전했다.이준영은 "입대 날짜를 알기 전까지는 '뭐 별거 있나. 그냥 가는 거지'라고 생각하며 지내왔는데 막상 날짜를 받아두고 나니 오랜만에 생각이 많아지더라"고 밝혔다. 그는 "선생님들께 이 소식을 어떻게 먼저 전해드려야 할지에 대해서도 참 많이 고민했다"며 "이렇게 한 글자 한 글자 적어 내려가고 있으니 그래도 마음이 조금은 가벼워지는 것 같다"고 말했다.편지 말미 이준영은 "다시 인사드리는 날까지 모두 건강하시고 각자의 자리에서 행복하고 의미 있는 시간을 보내시길 진심으로 소망한다"며 "늘 아껴주시고 응원해 주셔서 감사하다"고 감사 인사를 남겼다.이준영은 현재 JTBC 주말 드라마 '신입사원 강회장'에서 최성그룹 회장 강용호의 영혼이 깃든 신입사원 황준현 역으로 출연 중이다. 오는 9월 첫 방송 되는 tvN '포핸즈'에서도 주연을 맡았다. 송강의 전역 복귀작으로 관심을 끈 '포핸즈'는 이준영의 입대로 인해 향후 동반 홍보 콘텐츠 참여에 일부 제약이 생길 가능성이 제기된다.1997년생인 이준영은 2014년 그룹 유키스에 합류하며 연예계에 데뷔했다. 이후 2017년 tvN '부암동 복수자들'을 통해 연기 활동을 본격화하며 가수와 배우를 오가는 행보를 이어오고 있다.안녕하세요. 이준영입니다.어디서부터 이야기를 시작해야 할지 몇 달째 고민하고 또 고민하다가이렇게 직접 글을 쓰게 되었습니다.벌써 10번째 고쳐 쓰고 있는 중이네요. 하하하 !지금쯤이면 신입사원 강회장 6화를 보시고 주무실 준비를 하고 계시겠죠?오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.음... 기사를 통해 소식을 전해드리는 것보다 제가 직접 말씀드리는 것이좋을 것 같아 이렇게 글을 남기게 되었습니다.제 입으로 이런 소식을 전하게 될 줄은 몰랐는데요.예 ! 저는 오는 7월 21일에 입대합니다.입대 날짜를 알기 전까지는 ”뭐, 별거 있나. 그냥 가는 거지!“라고생각하며 지내왔는데, 막상 날짜를 받아두고 나니 오랜만에 생각이 많아지더군요.선생님들께 이 소식을 어떻게 먼저 전해드려야 할지에 대해서도 참많이 고민했습니다. 이렇게 한 글자 한 글자 적어 내려가고 있으니그래도 마음이 조금은 가벼워지는 것 같네요.건강하게, 그리고 저답게 잘 다녀오겠습니다.다시 인사드리는 날까지 모두 건강하시고, 각자의 자리에서 행복하고의미 있는 시간들을 보내시길 진심으로 소망합니다.늘 아껴주시고 응원해 주셔서 감사합니다.긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.메리 크리스마스 앤드 해피 뉴 이어 X 2이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr