이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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배우 임지연과 허남준이 SBS 드라마 ‘멋진 신세계’ 속 화제를 모았던 장면들의 숨은 탄생 비화를 털어놨다.13일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 측이 공개한 예고 영상에는 오는 17일 방송에 출연하는 임지연과 허남준의 모습이 담겼다.영상에서 두 사람은 시청자들의 기억에 남았던 명장면 상당수가 촬영 현장에서 나온 아이디어와 애드리브에서 비롯됐다고 밝혀 관심을 모았다.먼저 임지연은 극 중 강렬한 인상을 남긴 장면들을 언급했다. 그는 ‘서리시대’ 장면에 대해 “그냥 서 있는 것보다 기싸움하듯 빙빙 돌자고 해서 나온 장면”이라고 설명했다.이어 화제가 됐던 ‘드롭킥’ 장면 역시 자신의 의견이 반영됐다며 “제가 꼭 해야 한다고 했다. ‘무조건 마지막에 드롭킥으로 끝날 거다’ 했다”고 말했다.임지연은 캐릭터에 대한 애정도 드러냈다. 그는 “서리로 살고, 서리로 움직여보니 아이디어가 샘솟았다. 너무 재밌는 작업이었다”고 돌아봤다.허남준 역시 시청자들 사이에서 큰 화제를 모은 명대사 ‘좋아용, 예뻐용, 합격이에용’의 탄생 과정을 공개했다.그는 해당 장면에 대해 “그것도 애드리브였다”고 밝힌 뒤, “(서리를) 좋아하면서 보고 있었으면 좋겠다고 하셨는데 오래 찍고 있으니까 ‘이건 육성으로 나오겠다’ 싶은 말로 애드리브를 한 것”이라고 설명했다.이어 “‘좋아용’이 그렇게 나오게 됐다”고 덧붙이며 비하인드를 전했다.한편 임지연과 허남준이 출연하는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 오는 17일 오후 8시 45분 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr