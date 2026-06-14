이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '집 나간 정선희'

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방송인 정선희가 매니저와 관련된 황당한 에피소드를 털어놨다.최근 '집 나간 정선희' 채널에는 대기실 비하인드가 담긴 영상이 공개됐다.촬영을 기다리던 정선희는 제작진과 이야기를 나누던 중 자연스럽게 오래전 매니저들을 떠올렸다.정선희는 "예전에는 정말 개성 강한 매니저들이 많았다"고 운을 뗐다. 이어 그는 "연기자를 집까지 데려다줘야 하는 상황에서 차 안에서 잠든 사실을 모른 채 그대로 이동했던 일도 있었다"고 말해 웃음을 자아냈다.특히 정선희는 "예전에 매니저가 내 차를 갖고 없어졌다"며 "하루가 지나도 안 오더라"고 덧붙이며 당시를 떠올렸다.결국 연락을 취했다는 정선희는 "전화했더니 바다가 보고 싶어서 바다에 갔다고 하더라"고 말했다. 이어 "바다를 보고 싶은데 왜 내 차를 갖고 갔을까?"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.당황스러운 상황이었지만 매니저는 이후 "죄송합니다. 차 갖고 올라가겠습니다"라고 사과했다고.이를 들은 제작진은 "그게 무슨 말이냐"며 황당해했고, 한 출연자는 "여자친구에게 자랑하려고 그런 것 아니냐"고 말해 폭소를 안겼다.한편 정선희는 현재 자신의 유튜브 채널을 통해 다양한 일상과 비하인드 스토리를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr