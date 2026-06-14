이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

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'사장님 귀는 당나귀 귀'이순실이 36kg 감량 후 달라진 몸매 변화에 대해 털어놨다.14일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에는 100억 CEO 이순실이 배우 한다감과 함께 창고형 마트를 방문한 모습이 그려졌다.이날 방송에서 이순실은 마트를 돌아보던 중 매대에 있는 옷 하나를 보면서 "나 스몰, 44반, 55 사이즈 입는다. 조금 있으면 강아지 옷도 입을 것 같다"며 사이즈를 언급해 놀라움을 안겼다.이에 전현무, 박명수, 김숙도 놀라움을 감추지 못했다. 바로 가디건을 착용해 보며 이순실은 한 줌 허리와 슬림한 핏으로 시선을 사로잡았다.한다감은 “나 만났을 땐 라지였다. 어떻게 S를 입냐”며 놀라움을 감추지 못했다.이순실은 키 171cm에 현재 몸무게는 59KG이라고 밝혔다.전현무는 "진짜 많이 뺐다. 간 수치가 내려갔다고 하지 않았냐”고 말했고, 이순실도 "별이 별 옷 다 입어보고 너무 좋다"며 체중 감량 후 만족도가 높아졌다고 얘기했다.한편 이순실은 방송에서 비만 치료제 위고비와 식단으로 체중 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr