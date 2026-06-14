'사장님 귀는 당나귀 귀'이순실이 36kg 감량 후 달라진 몸매 변화에 대해 털어놨다.
14일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에는 100억 CEO 이순실이 배우 한다감과 함께 창고형 마트를 방문한 모습이 그려졌다.
이날 방송에서 이순실은 마트를 돌아보던 중 매대에 있는 옷 하나를 보면서 "나 스몰, 44반, 55 사이즈 입는다. 조금 있으면 강아지 옷도 입을 것 같다"며 사이즈를 언급해 놀라움을 안겼다.
이에 전현무, 박명수, 김숙도 놀라움을 감추지 못했다. 바로 가디건을 착용해 보며 이순실은 한 줌 허리와 슬림한 핏으로 시선을 사로잡았다. 한다감은 “나 만났을 땐 라지였다. 어떻게 S를 입냐”며 놀라움을 감추지 못했다.
이순실은 키 171cm에 현재 몸무게는 59KG이라고 밝혔다.
전현무는 "진짜 많이 뺐다. 간 수치가 내려갔다고 하지 않았냐”고 말했고, 이순실도 "별이 별 옷 다 입어보고 너무 좋다"며 체중 감량 후 만족도가 높아졌다고 얘기했다.
한편 이순실은 방송에서 비만 치료제 위고비와 식단으로 체중 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
14일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에는 100억 CEO 이순실이 배우 한다감과 함께 창고형 마트를 방문한 모습이 그려졌다.
이날 방송에서 이순실은 마트를 돌아보던 중 매대에 있는 옷 하나를 보면서 "나 스몰, 44반, 55 사이즈 입는다. 조금 있으면 강아지 옷도 입을 것 같다"며 사이즈를 언급해 놀라움을 안겼다.
이에 전현무, 박명수, 김숙도 놀라움을 감추지 못했다. 바로 가디건을 착용해 보며 이순실은 한 줌 허리와 슬림한 핏으로 시선을 사로잡았다. 한다감은 “나 만났을 땐 라지였다. 어떻게 S를 입냐”며 놀라움을 감추지 못했다.
이순실은 키 171cm에 현재 몸무게는 59KG이라고 밝혔다.
전현무는 "진짜 많이 뺐다. 간 수치가 내려갔다고 하지 않았냐”고 말했고, 이순실도 "별이 별 옷 다 입어보고 너무 좋다"며 체중 감량 후 만족도가 높아졌다고 얘기했다.
한편 이순실은 방송에서 비만 치료제 위고비와 식단으로 체중 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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