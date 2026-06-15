이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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‘미운 우리 새끼’ 모델 한혜진이 배우 이희준과 모델 이혜정 부부, 추성훈과 야노시호의 각방 고백에 놀라움을 감추지 못했다.14일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에는 이희준 이혜준 부부의 대저택이 공개됐다.이날 한혜진은 “여기가 집이 큰 동네다. 부촌이다”라고 말했고, 이에 야노시호는 “영화 ‘기생충’에 나오는 집 같다. 너무 크다”라며 놀라워했다.현관문을 지나 집으로 들어가는 계단 중간에서 한혜진은 “이게 뭐냐”며 이혜정과 이희준 부부의 결혼사진을 가리켰다.이혜정은 “결혼사진 안 쓰는 부부들 많다. 우리는 이렇게 쓴다”라며 설명했고, 한혜진은 “굳이 여기 왜”라며 너스레를 떨었다.야노시호는 “나는 집에 결혼 사진을 안 걸어 놨다. 결혼 초반에만”라고 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다.이어 이혜정은 침실도 공개했다. 침실에는 아이 침대와, 큰 사이즈의 침대가 나란히 놓여있었다. 그는 “아들이랑 나랑 여기서 같이 잔다. 이희준은 2층에서 혼자 잔다”라고 소개했다.이혜정이 야노시호에게 “언니도 (추성훈과) 같이 자냐”라고 물었고, 야노시호는 “우리도 각방 쓴다”라고 말해 눈길을 끌었다.이에 미혼인 한혜진은 “결혼해서 각방 쓸 거면 뭐 하러 결혼을 하냐. 나랑 똑같지 않냐”라고 묻자, 이혜정은 “많은 부부들이 이렇게 한다. 신혼 때는 같이 자지만 서로의 시간, 공간이 필요하다”고 얘기했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr