사진 = 엄정화 인스타그램

가수 겸 배우 엄정화가 강렬한 비주얼이 돋보이는 근황 사진으로 팬들의 시선을 사로잡았다.최근 엄정화는 자신의 인스타그램에 키스마크 이모지와 함께 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 엄정화는 차량 내부에서 정면을 바라보며 셀카를 촬영한 모습이다. 안전벨트를 착용한 채 카메라를 응시하고 있으며 긴 블랙 헤어가 자연스럽게 얼굴선을 따라 내려와 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 만든다. 얇은 테의 원형 안경을 착용한 엄정화는 선명한 아이라인과 풍성한 속눈썹, 차분한 톤의 립 메이크업으로 세련된 분위기를 완성했다. 밝은 색상의 차량 시트와 어두운 커튼이 배경을 이루는 가운데 담백한 구도만으로도 강한 존재감을 드러내며 시선을 집중시킨다.특히 별다른 연출 없이 얼굴을 가득 담아낸 클로즈업 사진임에도 또렷한 눈빛과 안정적인 표정이 어우러지며 특유의 카리스마를 전했다. 군더더기 없는 구성 속에서도 세련된 스타일과 독보적인 분위기가 자연스럽게 드러나며 감탄을 자아낸다.사진을 본 팬들은 "누나 최고", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "왜일케멋있는건가여", "천상에서 미의 여신 한 명 없어졌다던데 한국에 있었네요", "언니 완전 쏘핫걸" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 엄정화는 1969년생으로 57세지만 20~30대라고 해도 믿을 법한 동안 비주얼을 과시하고 있다. 또 다수 언론매체 보도와 부동산 업계에 따르면 엄정화 저택은 서울 용산구 한남동의 고급 빌라로 현재 시세가 약 50억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr