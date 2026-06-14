도드리가 콘셉트 사진을 공개했다. / 사진제공=이닛엔터테인먼트

도드리가 콘셉트 사진을 공개했다. / 사진제공=이닛엔터테인먼트

여성 듀오 dodree(도드리)가 선공개 곡 '라일락'의 콘셉트 사진을 공개했다.dodree는 지난 13일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 디지털 싱글의 선공개 곡 '라일락'의 콘셉트 사진을 여러 장 올렸다.사진 속 dodree는 한옥을 배경으로 한복을 현대적으로 재해석한 의상을 선보였다. 여기에 비비드한 컬러의 메이크업을 더해 독특한 분위기를 완성했다. 전통미와 감각적인 스타일링이 어우러지며 신비롭고 몽환적인 매력을 자아냈다.'라일락'은 새 디지털 싱글의 시작을 알리는 선공개 곡으로, 수줍으면서도 당찬 소녀의 사랑 이야기를 담아냈다. dodree는 정식 컴백에 앞서 '라일락'을 먼저 공개해 신보에 대한 기대감을 끌어올릴 예정이다.한편 JYP엔터테인먼트의 자회사 이닛엔터테인먼트 소속 아티스트 dodree는 나영주, 이송현으로 구성된 듀오다. 각각 국악과 한국무용을 전공한 멤버들의 강점을 바탕으로 차별화된 음악과 퍼포먼스를 선보이고 있다.선공개 곡 '라일락'은 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr