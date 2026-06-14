도드리가 콘셉트 사진을 공개했다. / 사진제공=이닛엔터테인먼트
도드리가 콘셉트 사진을 공개했다. / 사진제공=이닛엔터테인먼트
여성 듀오 dodree(도드리)가 선공개 곡 '라일락'의 콘셉트 사진을 공개했다.

dodree는 지난 13일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 디지털 싱글의 선공개 곡 '라일락'의 콘셉트 사진을 여러 장 올렸다.

사진 속 dodree는 한옥을 배경으로 한복을 현대적으로 재해석한 의상을 선보였다. 여기에 비비드한 컬러의 메이크업을 더해 독특한 분위기를 완성했다. 전통미와 감각적인 스타일링이 어우러지며 신비롭고 몽환적인 매력을 자아냈다.

'라일락'은 새 디지털 싱글의 시작을 알리는 선공개 곡으로, 수줍으면서도 당찬 소녀의 사랑 이야기를 담아냈다. dodree는 정식 컴백에 앞서 '라일락'을 먼저 공개해 신보에 대한 기대감을 끌어올릴 예정이다.
도드리가 콘셉트 사진을 공개했다. / 사진제공=이닛엔터테인먼트
도드리가 콘셉트 사진을 공개했다. / 사진제공=이닛엔터테인먼트
한편 JYP엔터테인먼트의 자회사 이닛엔터테인먼트 소속 아티스트 dodree는 나영주, 이송현으로 구성된 듀오다. 각각 국악과 한국무용을 전공한 멤버들의 강점을 바탕으로 차별화된 음악과 퍼포먼스를 선보이고 있다.

선공개 곡 '라일락'은 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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