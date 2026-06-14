조윤희와 그의 딸 로아의 근황이 공개됐다. / 사진=조윤희 SNS

배우 조윤희가 딸 로아와 함께한 일상을 공개했다.지난 13일 조윤희는 자신의 SNS에 마이코 코바야시 개인전 'Songs Echo Memories'를 찾은 모습을 담은 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 조윤희는 검정색 의상에 단정한 단발머리로 세련된 분위기를 자아냈다. 딸 로아는 민트색 원피스를 입고 엄마와 전시를 관람하며 즐거운 시간을 보냈다.한편 조윤희는 2017년 배우 이동건과 혼인신고 후 같은 해 9월 결혼식을 올렸다. 두 사람은 그해 12월 딸 로아를 얻었으나, 2020년 협의 이혼했다. 딸의 양육권은 조윤희가 가지고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr