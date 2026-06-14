사진 = 이찬원 인스타그램

사진 = 이찬원 인스타그램

가수 이찬원이 밝은 미소와 함께 근황을 전하며 팬들의 시선을 사로잡았다.최근 이찬원은 자신의 인스타그램에 "안녕하세요~ 여러분!! 슈가버블에서 신제품 핸드워시를 출시해 선물로 보내주셨어요!! 바로 슈가버블 센티드 핸드워시인데요^^ 상큼한 시트러스에 은은한 머스크 향이 더해져 손을 씻을 때마다 기분이 정말 좋아집니다~ 여러분들도 이 기분 좋은 향기와 함께 매일매일 향기로운 하루 보내셨으면 좋겠습니다!!^^"라며 핸드워시 제품 광고 글과 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 이찬원은 밝은 회색 벽을 배경으로 서서 핸드워시 제품을 두 손으로 받쳐 들고 환한 미소를 짓고 있다. 짙은 네이비 컬러 셔츠와 베이지색 팬츠를 매치한 단정한 스타일링이 눈길을 끄는 가운데, 제품을 소개하는 자연스러운 포즈와 부드러운 표정이 편안한 분위기를 더한다. 깔끔한 배경과 은은하게 들어오는 자연광이 어우러지며 이찬원의 밝고 친근한 매력을 한층 돋보이게 만들었다.또 다른 사진에서는 우드 톤 벽면 앞에 선 이찬원의 모습이 담겼다. 이찬원은 아이보리 컬러 재킷과 진청 데님 팬츠를 착용한 채 꽃과 제품이 함께 담긴 선물 박스를 들고 카메라를 바라보고 있다. 화이트와 핑크 계열 꽃이 담긴 박스와 제품이 조화롭게 어우러지며 화사한 분위기를 자아냈고, 차분한 미소를 띤 이찬원의 모습이 따뜻한 이미지를 완성했다.사진을 접한 팬들은 "이찬원 넘 멋지다", "늘 응원합니다", "우리 찬원이 진짜 너무 예쁘다", "잘생김", "3초만에 개안되는 마법", "귀여워" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 이찬원은 1996년생으로 30세이며 JTBC '톡파원 25시', KBS2 '불후의 명곡', '신상출시 편스토랑', '셀럽병사의 비밀' 등에서 MC로 활약 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr