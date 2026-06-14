사진 = 클라라 인스타그램

사진 = 클라라 인스타그램

사진 = 클라라 인스타그램

사진 = 클라라 인스타그램

배우 클라라가 독보적인 비주얼이 담긴 화보 컷을 공개하며 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.최근 클라라는 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 화보 사진을 대거 공개했다.공개 된 사진 속 클라라는 화이트 레이스 소재 의상을 착용한 채 카메라를 응시하고 있다. 섬세한 레이스 디테일과 깃털 장식이 어우러진 의상은 우아하면서도 몽환적인 분위기를 자아내며 얼굴 주변을 감싸는 흰색 오브제와 조화를 이루며 강렬한 비주얼을 완성했다. 특히 클라라는 깔끔하게 넘겨 묶은 헤어스타일과 은은한 핑크 톤 메이크업으로 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 클라라는 화이트 톤 배경 앞에 서서 전신을 드러냈다. 클라라가 착용한 레이스 의상은 몸 전체를 따라 정교하게 장식돼 있으며 주변으로 흩날리는 듯한 깃털 장식이 더해져 화보 특유의 신비로운 분위기를 연출했다.이어진 사진에서 클라라는 얼굴 옆선을 드러낸 채 흰색 선과 잎사귀 형태의 오브제 사이에 자리한 모습이 담겼다. 클라라는 측면을 바라보며 차분한 표정을 짓고 있으며 레이스 의상과 오브제가 어우러져 마치 하나의 예술 작품 같은 장면을 완성했다.마지막 사진에서 클라라는 정면을 응시하며 카메라 앞에 섰다. 클라라는 섬세한 레이스 패턴이 돋보이는 의상을 입고 있으며 어깨와 주변을 감싸는 흰색 장식이 입체적인 실루엣을 만들어냈다. 또렷한 눈매와 맑은 피부 표현, 정제된 표정이 더해지며 화보의 완성도를 높였다.사진을 접한 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1985년생으로 41세인 클라라는 국적은 영국, 스위스 베른에서 태어났다고 전해졌다. 클라라는 2006년 KBS2 드라마 '투명인간 최장수'를 통해 연기자로 데뷔한 이후 '레깅스 시구'로 주목받았다. 클라라는 2019년 재미교포인 사무엘 황과 결혼했다. 신혼집은 송파구에 위치한 시그니엘이라고 알려졌다. 이 집은 매매가 81억원이라고 알려졌다. 현재는 대한민국과 중국을 오가며 활동하고 있다. 또 유튜브 채널을 운영하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr