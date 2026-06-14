사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

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사진 = 송혜교 인스타그램

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배우 송혜교가 여유로운 여행 일상을 공개하며 특유의 분위기와 변함없는 미모로 팬들의 시선을 사로잡았다.최근 송혜교는 자신의 인스타그램에 "Thank u guerlain"라는 멘트와 함께 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 송혜교는 푸른 하늘과 바다가 펼쳐진 공간에서 한가로운 시간을 보내는 모습이다. 송혜교는 수영장과 바다가 맞닿은 듯한 풍경을 배경으로 야외 테이블에 앉아 회색 상의와 푸른색 넥 워머를 착용한 채 고개를 옆으로 돌리고 있으며 맑은 하늘과 잔잔한 물결이 어우러져 차분한 분위기를 자아낸다. 테이블 위에는 식기와 물잔이 놓여 있고 주변의 여유로운 풍경이 더해지며 한 폭의 휴양지 엽서를 보는 듯한 장면을 완성했다.또 다른 사진에서는 거울 속 송혜교 모습이 담겼다. 송혜교는 밝은 베이지 톤의 의상에 선글라스를 머리 위에 올린 채 시선을 아래로 향하고 있으며 거울 프레임과 뒤편의 강렬한 색감이 대비를 이루면서도 담백한 분위기가 인상적이다. 이어진 사진에서 송혜교는 돌길이 이어진 거리에서 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 베이지색 아우터와 밝은 색상의 이너, 숄더백을 매치한 편안한 스타일링이 자연스러운 매력을 더했다.해변가로 보이는 공간에서 촬영한 사진도 눈길을 끈다. 송혜교는 흰색 상의와 가디건을 입고 선글라스를 착용한 채 테이블에 앉아 있으며 붉은 장식이 둘러진 파라솔과 밝은 햇살이 어우러져 여유로운 휴가 분위기를 전한다. 마지막 사진에서 송혜교는 야자수가 자리한 야외 공간에서 줄무늬 상의를 입고 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 자연광 아래 또렷한 이목구비와 편안한 표정이 돋보이며 휴식 중인 일상의 한 순간을 그대로 담아냈다.사진을 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다. 배우 박솔미의 "복숭아"라는 멘트도 눈길을 끈다.한편 1981년생인 송혜교는 45세이며 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 확정했다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr