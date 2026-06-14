정호영 셰프가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

14일 '냉장고를 부탁해'가 방송된다. / 사진=JTBC

'냉장고를 부탁해' 최현석 셰프가 정호영 셰프의 SNS 중독을 폭로해 웃음을 안긴다.14일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 부산 갈매기 최용수의 식재료로 15분 요리 대결이 펼쳐진다.이날 샘킴과 김풍은 최용수를 위해 제철 해산물을 활용한 요리 대결을 펼친다. 김풍은 최근 '별 따는 재미'에 푹 빠진 샘킴을 향해 "공풍증을 다시 한번 불러일으키겠다"며 자신감을 드러낸다. 이에 샘킴은 "최용수가 출연한 프로그램을 정주행할 정도로 팬이 됐다"고 밝혀 눈길을 끈다. 나아가 샘킴은 별을 얻기 위해 최용수 성대모사까지 선보이며 승부욕을 보여준다.현재 같은 점수를 기록 중인 샘킴과 김풍은 단독 2위 자리를 두고 맞붙는다. 단독 선두를 달리고 있는 손종원의 뒤를 이을 주인공이 누가 될지 관심이 쏠린다. 여기에 승부를 결정할 최용수의 선택에도 이목이 집중된다. 지난 방송에서 AI를 활용한 독특한 시식평으로 웃음을 안겼던 최용수가 이번에는 어떤 평가를 내놓을지 기대를 더한다.한편 이번 대결에서는 요리만큼 치열한 입담 대결도 펼쳐진다. 최현석은 정호영을 향해 "하루에 게시물을 하나씩 올리는 SNS 중독"이라며 "가끔은 보기 힘든 게시물도 올라온다"고 말한다. 이에 정호영은 "그래도 사람들이 좋아해 준다"며 태연하게 받아쳐 웃음을 자아낸다. 두 사람의 신경전이 이어지자 김성주는 "최현석이 이기면 정호영 SNS 일주일 금지"라는 공약을 제안했고, 정호영 역시 맞불 공약을 내걸며 눈길을 끈다.'냉장고를 부탁해'는 이날 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr