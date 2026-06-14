13일 '누난 내게 여자야2'가 방송됐다. / 사진=KBS

13일 '누난 내게 여자야2'가 방송됐다. / 사진=KBS

유진우는 자신을 선택하지 않은 박지혜에게 "누나 선택은 누나 선택이니까..."라며 자신의 마음 표현이 부담스럽지는 않은지 조심스럽게 물었다. 이에 박지혜는 "나도 이제 이틀째라 내 마음이 어떻게 변할지 모르겠다"며 솔직한 심정을 털어놨다. 한편 이윤소는 유주희에게 "누나가 준한 님한테 갔다 와도 된다. 근데 내 마음은 달라지지 않는다"며 변함없는 진심을 전했다. 반면 이준한에게 선택받지 못한 최유진은 또 다른 '0표남' 이시원에게 관심을 보이며 새로운 변화를 예고했다.



13일 '누난 내게 여자야2'가 방송됐다. / 사진=KBS

13일 '누난 내게 여자야2'가 방송됐다. / 사진=KBS

13일 '누난 내게 여자야2'가 방송됐다. / 사진=KBS

'누난 내게 여자야' 시즌2 이준한이 4표를 받으며 인기남에 등극했다.지난 13일 방송된 KBS2 '누난 내게 여자야2'에서는 CEO 메기남 김정원과 의사 메기녀 이진영이 합류한 뒤 누나·연하남들이 첫 '러브QR' 결과를 확인하는 모습이 그려졌다. 첫날과 달리 출연자들은 한층 신중해진 분위기를 보였다.첫인상 선택에서 구지승의 마음을 받았던 이시원은 이번에는 단 한 표도 받지 못했다. 반면 초반 관심을 받지 못했던 이준한은 최유진, 이진영, 유주희, 구지승의 선택을 받으며 4표를 획득, 새로운 인기남으로 떠올랐다. 직업 공개 이후 출연자들의 감정선에도 적지 않은 변화가 감지됐다.4개의 러브QR을 받은 이준한은 "어제는 멘붕, 오늘은 꿈"이라며 푸시업 세리머니로 기쁨을 표현했다. 이를 본 한혜진은 "엉뚱한 매력이 있다. 귀여워"라며 호감을 표현했다. 이후 이준한은 자신을 설레게 한 이진영에게 러브QR을 보내며 서로의 마음을 확인했다. 박지혜는 유진우와 김정원의 선택을 받았고, 최종적으로 김정원에게 러브QR을 보내며 서로를 택했다. 반면 유진우와 최유진은 단 한 개의 러브QR도 받지 못해 씁쓸함을 안겼다.유주희는 이준한을 찾아 대화의 방으로 향했고, 그에게 호감을 갖고 있다고 솔직하게 털어놨다. 두 사람 사이에 묘한 분위기가 형성되던 순간, 유주희에게 팩을 전해주기 위해 찾아온 이윤소가 대화의 방문을 열면서 예상치 못한 상황이 펼쳐졌다. 갑작스러운 마주침에 스튜디오의 한혜진, 장우영, 딘딘은 놀라움을 감추지 못했다. 잠시 물러났던 이윤소는 다시 유주희를 찾아가 팩을 건넸고 세 사람의 관계가 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 쏠렸다.3일 차 아침, 출연진들은 풀 파티를 위해 워터파크를 찾았다. 이후 엄청난 혜택이 걸린 럭비공 게임이 진행됐다. 먼저 경기에 나선 연하남들은 시작부터 치열한 승부욕을 보였다. 이를 지켜보던 장우영은 "연 하우스 때와 눈빛이 다르다"며 놀라워했다. 실제로 연하남들은 물속에서 몸싸움까지 불사하며 경쟁을 펼쳤고, 결국 이윤소가 1위를 차지했다. 이를 본 박지혜는 "저렇게까지 해서 데이트하고 싶은 누나가 누구냐"며 놀라움을 감추지 못했다.이어진 누나들의 경기에서도 뜨거운 경쟁이 펼쳐졌다. 이진영은 박지혜와 치열한 몸싸움을 벌이며 승부욕을 보여줬지만 최종 승자는 유주희였다. 유주희는 마지막까지 집중력을 잃지 않으며 1위를 차지했다.혜택의 정체가 공개되지 않은 가운데, 이윤소는 "(혜택이) 데이트권이라면 주희 님이 1등을 하지 않았으면 했다"고 솔직한 속내를 털어놨다. 이에 유주희는 "이미 자리가 정해진 느낌이라 마냥 편하지만은 않다"며 부담스러운 심경을 전했다. 풀 파티를 계기로 출연자들의 감정선에도 변화가 감지된 가운데, 누나와 연하남들의 관계가 앞으로 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr