이경규가 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

이경규가 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연한다. / 사진제공=KBS

방송인 이경규가 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 김숙에게 빼앗긴 대상에 울분을 터트린다.14일 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 '제1회 양준혁배 낚시대결'이 펼쳐진다. 40년 경력의 낚시 고수 이경규와 낚시 초보 김숙이 맞대결에 나서는 것.이경규는 "김숙은 나에게 대상을 빼앗아 갔다"며 2020년 KBS 연예대상을 언급한 뒤 "낚시로 복수하겠다"고 선언한다. 이어 "낚시하면 나"라며 강한 자신감을 보인 그는 "김숙에게 지면 물에 들어가겠다"고 공언해 승부욕을 불태운다.이에 맞서 김숙은 "낚시를 하려고 상체 운동만 하고 있다"며 탄탄한 팔 근육을 공개해 모두를 놀라게 한다. 한편 양준혁은 양식장 홍보를 위한 자신만의 계획을 가동한다. 그는 "이경규가 물에 빠져야 여기가 관광명소가 될 수 있을 것 같다"며 이경규 몰래 김숙의 승리를 돕기 위해 나선다고 해 웃음을 자아낸다.양준혁의 속내를 모르는 이경규는 김숙의 낚싯대가 연이어 움직이자 점점 초조해한다. 급기야 김숙이 물고기를 낚을 때마다 직접 줄자를 들고 나서 길이를 재는 것은 물론, 눈금 하나까지 꼼꼼히 확인하며 승부에 대한 강한 집념을 보여준다.'사장님 귀는 당나귀 귀'는 이날 오후 4시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr