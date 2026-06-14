사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 연인인 31기 경수에 대한 애정을 드러냈다.최근 31기 순자는 자신의 인스타그램 스토리에 31기 경수와 함께한 데이트 순간을 영상으로 공개했다.영상 속 31기 경수는 블랙 캡 모자와 화이트 상의, 마스크를 착용한 채 스마트폰을 높이 들어 올리고 있다. 어두운 하늘을 배경으로 은은한 조명이 얼굴과 옷자락을 비추고 있으며 시선은 휴대폰 화면 너머를 향해 있어 현장의 분위기에 집중한 모습이 자연스럽게 전해진다. 주변에는 같은 방향을 바라보는 사람들의 모습이 함께 담겨 있어 많은 관람객이 모인 현장의 열기를 짐작하게 한다.이어진 사진에서는 사람들 사이에 서서 스마트폰으로 장면을 촬영하는 31기 경수의 모습이 담겼다. 한 손에는 음료가 담긴 투명 컵을 들고 있으며 휴대폰 화면을 바라보는 자세에서 순간을 놓치지 않으려는 집중력이 느껴진다. 어두운 공간 속에서도 흰색 상의가 또렷하게 드러나며 현장 분위기와 어우러졌다. 사진에는 '나보다 더 신남'이라는 문구도 함께 담겨 눈길을 끌었다.또 다른 사진에서 31기 순자는 수많은 관람객 사이에 서 있는 뒷모습이 공개됐다. 전면 무대에서 비춰지는 초록빛 조명이 멀리 보이는 가운데 사람들로 가득 찬 공간 속에 자연스럽게 녹아든 모습이 인상적이다. 사진에는 '오늘은 나도 명예수원시민', '얼마나 신난건지 감 안옴'이라는 문구가 함께 담겨 현장의 들뜬 분위기를 더욱 생생하게 전했다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr