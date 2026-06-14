허경환이 유재석의 호위무사가 됐다. / 사진=텐아시아DB

'놀면 뭐하니?'에 이경규와 이윤석이 출연했다. / 사진=MBC 이경규와 이윤석의 오랜 인연에 얽힌 이야기도 공개됐다. 이윤석은 힘든 시기를 보내던 당시 이경규가 먼저 손을 내밀며 든든한 버팀목이 되어줬다고 회상했다. 여기에 이경규는 이윤석에게 다짜고짜 무릎을 꿇으라고 했던 일화를 꺼내 웃음을 안겼다. 나아가 "내가 세상을 떠날 때 윤석이도 데리고 들어간다"라고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이경규와 이윤석의 오랜 인연에 얽힌 이야기도 공개됐다. 이윤석은 힘든 시기를 보내던 당시 이경규가 먼저 손을 내밀며 든든한 버팀목이 되어줬다고 회상했다. 여기에 이경규는 이윤석에게 다짜고짜 무릎을 꿇으라고 했던 일화를 꺼내 웃음을 안겼다. 나아가 "내가 세상을 떠날 때 윤석이도 데리고 들어간다"라고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.

'놀면 뭐하니?'에 이경규와 이윤석이 출연했다. / 사진=MBC

'놀면 뭐하니?' 허경환이 유재석의 호위무사를 자처해 웃음을 자아냈다.지난 13일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 '이경규가 건강하게 간다' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 멕시코로 축구 응원을 떠나는 이경규를 위해 멤버들이 기력 보충에 나서는 모습이 그려졌다.이경규와 함께 출연한 이윤석은 허경환, 주우재와의 색다른 케미로 웃음을 안겼다. 허경환은 30년 넘게 이경규의 곁을 지켜온 이윤석에게 '호위무사 생존법'을 전수받으며 남다른 관심을 보였다. 또한 '별명이 이윤석'으로 불리는 주우재와 이윤석의 만남도 성사됐다. 이윤석은 "요즘 누가 이윤석을 언급해주냐. 고맙다"며 반가워했다.건강 관리를 받던 중 이윤석의 숨겨진 비밀도 공개됐다. 마사지 시술을 위해 부분 가발을 벗어야 하는 상황이 된 것. 가발을 내려놓은 이윤석은 마사지의 강한 압박에 연신 고통을 호소하면서도 "난 다른 욕심 없다. 그냥 오래 사는 거 하나"라고 말해 웃음을 안겼다. 이를 지켜보던 유재석은 "몸개그로는 윤석이가 최고네"라며 감탄했다.체면을 내려놓은 이윤석의 활약이 웃음을 안긴 가운데, 주우재는 "이윤석이 더 웃겼다"며 이경규를 놀렸다. 이에 이경규는 "그래! 내가 윤석이보다 못 웃겼다!", "윤석이는 드러누우면 당해낼 재간이 없다"라고 말해 웃음을 더했다. 결국 이경규도 눕기만 해도 웃음을 자아내는 이윤석의 예능감을 인정했다. 한편 주우재는 약초를 골라 먹다 이경규와 유재석의 집중 잔소리를 들으며 또 다른 웃음을 안겼다.이후 볼링 축구에 나선 이경규는 에이스 유재석을 제외한 멤버들이 기대 이하의 발차기를 선보이면서 난관에 부딪혔다. 특히 하하는 한 개도 쓰러뜨리지 못한 데 이어 재도전마저 실패했고, 이를 지켜본 이경규는 "최악이다, 최악"이라며 탄식했다. 그럼에도 이경규는 선물 2개를 획득하며 만족스러운 시간을 보냈고, 끝까지 곁을 지키며 수발을 드는 이윤석의 모습이 웃음을 더했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr