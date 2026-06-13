사진=유튜브 'KBS 해피투게더'

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'해피투게더'가 6년 만에 돌아오는 가운데 유재석, 윤종신, 장항준이 첫 만남부터 남다른 케미를 뽐냈다.최근 KBS 새 예능 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투') 측은 공식 유튜브 채널을 통해 '해투와 사는 남자, 뿔테 트리오 최초공개'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 MC 유재석, 윤종신, 장항준이 프로그램 론칭을 앞두고 처음 한자리에 모여 이야기를 나누는 모습이 담겼다.이날 세 사람은 시작부터 프로그램 콘셉트를 제대로 모르고 있었다고 털어놔 웃음을 자아냈다. 윤종신은 "항준아, 우리 뭐 하는 거냐고 물어봤다"고 밝혔고, 장항준 역시 "나도 잘 모른다. 재석이만 믿고 하자고 했다"고 말했다. 유재석마저 "두 분 캐스팅됐다는 걸 기사로 봤다"고 너스레를 떨어 첫 만남부터 유쾌한 분위기를 만들었다.화제의 중심은 단연 장항준이었다. 최근 영화 '왕과 사는 남자'로 흥행에 성공하며 '천만 감독' 반열에 오른 그는 두 사람의 집중 견제를 받았다. 유재석은 "형이 예전보다 무거워졌다. 행동도 달라졌다"고 놀렸고, 윤종신 역시 "목소리 톤도 낮아졌다"며 거들었다. 이에 장항준은 "아내가 계속 말조심하라고 하더라"며 달라진 주변의 시선을 솔직하게 털어놨다.특히 유재석은 영화 개봉 전부터 "이번에는 뭔가 다르다"고 느꼈다며 장항준의 성공을 누구보다 기뻐했다. 윤종신 역시 "예전에는 '가수 윤종신'이었는데 요즘은 '장항준 절친 윤종신'이 됐다"고 말해 폭소를 안겼다. 장항준은 "여러분도 포기하지 마십시오. 꾸준히 하면 언젠가는 한 번 터진다"며 성공담을 전수하는 듯한 '거장 모드'를 이어갔다.유재석은 영화 흥행 이후 재조명된 '호랑이 CG' 논란을 언급했다. 장그는 "천만이 안 됐으면 호랑이 CG가 평생 따라다녔을 것"이라고 놀렸다.이에 장항준은 당초 5월 개봉 예정이던 작품이 내부 시사회 호평으로 설 연휴 시즌에 맞춰 개봉 일정을 앞당기면서 CG 수정 시간이 부족했다고 설명하며 "시기가 정말 중요했다. 그때 개봉하지 않았으면 지금 같은 흥행은 어려웠을 것"이라고 전했다.장항준은 최근 쏟아지는 관심에 대해 "확 올라가 보면 그것도 결국 일상이 되는 순간이 온다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 제작진과 출연진의 음료까지 직접 결제하며 "은희 카드 아니다. 내 카드"라고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 2001년부터 2020년까지 방송된 KBS 대표 예능 '해피투게더'의 귀환 프로젝트로, 오는 7월 10일 오후 8시 30분 첫 방송된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr