이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘살림하는 남자들2’

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‘살림하는 남자들2’가수 김용임이 후배 박서진을 향한 각별한 애정을 드러냈다.13일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들2’에서는 박서진과 동생 박효정이 김용임의 집을 찾아 식사를 하는 모습이 그려졌다.이날 김용임은 처음 박사진을 만났던 12년 전을 떠올렸다. 그는 "벌써 12년쯤 됐는데 당시에는 솔직히 (스타일이) 좀 촌스러워서 가수로 성공할 수 있나 걱정도 됐다"며 "시청자들이 거부감이 들 수도 있지 않나. 그때보다 용 됐다"고 솔직하게 털어놨다.그러면서 김용임은 자연스럽게 트로트 스타들의 신인 시절 이야기를 이어갔다. 김용임은 임영웅, 송가인을 언급하며 "예전에 내 팬미팅 무대에 섰던 후배들이 이후 크게 잘 됐다"라고 회상했다.또한 임영웅과 박서진이 '아침마당'에 함께 출연했던 시절도 언급하며 그는 "임영웅은 '미스터트롯'에 나와서 잘됐고 송가인도 '미스트롯'에서 우승했다"라고 덧붙였다.이를 들은 박서진은 “왜 저는 안 불러 주셨냐”라며 서운함을 드러내자, 김용임은 "(임) 영웅이가 그때 수려하게 잘 생겼지. 너는 촌스러웠다"라고 농담을 건네 웃음을 안겼다.하지만 진심도 전했다. 김용임은 과거 '나는 트로트 가수다' 왕중왕전 당시를 떠올리며 "그때 서진이가 많이 힘들어 보였다"고 말헀다. 이에 박서진은 무대 인이어로 당황했던 상황을 언급하며 "선배님이 제 편을 들어주셔서 감사했다"며 고마움을 잊지 않았다.김용임도 '임영웅과 박서진' 두 사람 중 선택해야 하는 질문에 "박서진이다"라며 "이유는 눈앞에 있어서. 임영웅은 안 보인다"고 특유의 농담으로 분위기를 화기애애하게 만들었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr