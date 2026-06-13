축구감독 박항서가 한국 국가대표 축구 팀에 응원의 메시지를 보낸다. / 사진제공=KBS2 '불후의 명곡'

13일 방송하는 '불후의 명곡'은 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 특집으로 꾸며진다. / 사진제공=KBS2 '불후의 명곡'

축구감독 박항서가 '불후의 명곡'에 출연해 홍명보호 태극전사들을 응원했다.13일 방송하는 KBS2 '불후의 명곡'은 '2026 FIFA 북중미 월드컵'을 기념해 '2026 꿈★은 이루어진다' 특집으로 꾸며진다. 승리를 기원할 아티스트 라인업으로 김장훈X강균성, 윤성, 마이티마우스, 알리, 리베란테, 스페셜 MC로 김태영 감독과 구자철 위원이 출연한다.박항서 감독은 영상을 통해 직접 신청곡과 메시지를 전한다. 가수 코리아나의 '손에 손잡고'를 선곡한 박항서는 "2002년 월드컵 때 거리마다 울려 퍼지던 국민 여러분의 함성을 지금도 잊을 수가 없다"며 "2026년 월드컵에서도 '손에 손잡고'라는 노래처럼 대한민국 대표팀을 뜨겁게 응원해 주시면 좋겠다"고 말한다.2002 월드컵을 함께 한 김태영은 박항서 감독과 관련한 에피소드를 공개한다. 그는 "당시 히딩크 감독님께서 간식을 절대 못 먹게 하셨다"며 "박항서 코치님이 항상 레이더를 켜놓고 감시를 하셨다"고 회상했다. 이어 "그런데 사실 남일이와 정환이의 여성 팬들이 준 간식을 숙소에서 몰래 먹곤 했다. 들킨 적은 없다. 달달해서 기분이 좋더라"고 고백해 웃음을 자아낸다.'불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr