사진 = 김동준 인스타그램

사진 = 김동준 인스타그램

가수 겸 배우 김동준이 감각적인 수트 스타일링과 훈훈한 비주얼로 팬들의 시선을 사로잡았다.최근 김동준은 자신의 인스타그램에 "오늘 이겼잖아 한잔해"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 김동준은 고층 빌딩이 늘어선 도심 한가운데 다리 위에 서서 여유로운 분위기를 연출하고 있다. 석양이 서서히 내려앉는 하늘 아래 브라운 계열 수트와 화이트 셔츠, 블랙 타이를 깔끔하게 매치했으며 한 손에는 검은색 가방을 들고 다른 손에는 종이컵을 들어 올린 채 시선을 옆으로 향하고 있다. 차분한 색감의 수트와 단정하게 정리된 헤어스타일이 어우러지며 도시적인 매력을 더욱 돋보이게 만들었다.김동준은 같은 장소에서 비슷한 구도로 포즈를 취하며 세련된 분위기를 이어갔다. 회색 석재 난간과 뒤편으로 이어지는 빌딩 숲, 노을빛이 번지는 하늘이 자연스럽게 배경을 이루는 가운데 김동준의 안정적인 비율과 단정한 수트핏이 한층 눈길을 끌었다. 무심하게 음료를 마시는 순간조차 화보 같은 분위기를 완성하며 시선을 사로잡았다.사진을 접한 팬들은 "너무 잘생기시고 멋있으세요", "늘 응원합니다", "너무 멋져", "화이팅", "잘생겼자너 한잔해", "아름답다" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.한편 1992년생인 김동준은 그룹 제국의 아이들로 데뷔했으며 연기자로 전향 해 다양한 작품으로 연기력을 입증했다. 또한 배우 한가인과 닮은꼴로도 유명해 다양한 컨텐츠에서 유쾌한 모습을 선보이기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr