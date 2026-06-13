배우 이준영, 전혜진이 '신입사원 강회장'에서 열연을 펼치고 있다. / 사진제공=JTBC '신입사원 강회장'

'신입사원 강회장' 이준영, 전혜진이 관계 변화를 예고했다. / 사진제공=JTBC '신입사원 강회장'

이준영을 의심하던 전혜진이 180도 달라진 태도를 보인다.13일 방송되는 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'에서는 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)의 영혼이 깃든 신입사원 황준현(이준영 분)과 강용호의 장녀이자 최성화학 사장 강재경(전혜진 분) 사이의 미묘한 관계 변화가 발생한다.지난 방송에서 강용호는 딸 강재경과 아들 강재성(진구 분)에게 배신감을 느끼고 두 사람에게 최성그룹을 물려주지 않겠다고 결심했다. 이어 그는 복수를 위해 황준현의 모습으로 두 사람에게 접근했다. 그러나 황준현의 몸으로 레이싱을 즐기던 강용호가 강재경에게 뒤를 밟히며 위기에 처했다.이 가운데 공개된 사진에는 강재경에 황준현에게 도움을 요청하는 현장이 포착됐다. 강재경의 의심을 샀던 황준현은 여유로운 태도를 유지한 채 그녀를 응시하는 반면, 강재경은 그의 팔을 붙잡고 간절한 눈빛을 보내고 있다. 특히 황준현을 압박하던 강재경의 태도가 180도 달라져 궁금증을 자아낸다.'신입사원 강회장'은 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분에 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr