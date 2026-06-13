이경규가 누군가의 발에 밟히며 고통을 호소한다./사진제공=MBC

이경규가 누군가의 발에 밟히며 고통을 호소한다./사진제공=MBC

이경규가 누군가의 발에 밟히는 모습으로 웃음을 자아낸다.13일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ‘예능의 왕’ 이경규와 ‘호위무사’ 이윤석이 출연, 유재석, 하하, 허경환, 주우재와 왕의 버라이어티를 펼치는 모습이 담긴다.공개된 사진 속 이경규는 누군가의 발에 자근자근 짓밟히고 있다. 1열에서 직관하던 멤버들은 “이경규 형님이 밟히는 모습은 처음 본다”라며 웅성거리고, 이윤석만 이경규의 손을 꼭 잡으며 충성심을 보인다.이경규가 좀비 소리를 내며 고통스러워하자, 이윤석은 잠시 충성심을 잊고 웃음을 터뜨리다가 유재석에게 들킨다. 유재석은 “윤석아 오늘 제일 많이 웃는다”라고 말해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr