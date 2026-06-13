코미디언 김지민과 김준호가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

김준호가 2세를 위해 기도 올린다./사진제공=채널S

김준호가 스리랑카에서 ‘2세 기도’를 올린다.13일 오후 9시 방송되는 E채널·채널S 예능 ‘끝까지 간다! 독박투어’ 2회에서는 스리랑카로 떠난 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 카타라가마 사원에서 소원을 비는 모습이 담긴다.이날 ‘독박즈’는 현지 명소이자 ‘소원 맛집’인 카타라가마에 도착해 코코넛을 산다. ‘신성의 열매’인 코코넛을 사서 신전 제단에 강하게 내리쳐 깨트리는 ‘코코넛 깨기 의식’을 하기 위해서다.홍인규는 “코코넛이 잘게 깨질수록 소원이 더 잘 이뤄진다”고 설명한다. 김준호는 “우리 지민이가 항상 건강하고, 나랑 예쁜 아이가 착상되길 기원한다”며 코코넛을 세게 내리친다. 그러나 전혀 깨지지 않아 김준호는 물론 ‘독박즈’까지 당황케 한다.이에 유세윤은 “이번엔 착상이 안 되나 보다”라며 걱정하고, 김준호는 “코코넛 하나 더 사올까?”라고 말한다. 이에 홍인규는 “저쪽에 양동이에 물을 채워서 기도하는 곳이 있다”고 알린다.그곳으로 간 김준호는 신성한 물을 양동이에 채워 사원을 돌며 복을 기원하는 ‘물 양동이 의식’을 한다. 이어 그는 “올해 어떤 상도 필요 없다. 제발 ‘착상’만 부탁드린다”며 기도 올린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr