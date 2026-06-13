사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

'나는솔로' 31기 정희가 화장 변화 후 달라진 비주얼을 공개했다.최근 정희는 자신의 인스타그램에 "하루하루 소중하게"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 정희는 회색 배경 앞에 놓인 흰색 오브제에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 화이트 반소매 상의와 밝은 컬러의 롱스커트를 매치해 단정한 분위기를 연출했다. 자연스럽게 웨이브를 넣은 긴 머리는 얼굴선을 따라 부드럽게 내려오며 청순한 매력을 더한다.다른 사진에서 31기 정희는 오브제에 손을 짚은 채 몸을 살짝 기울이고 카메라를 응시하고 있다. 허리 벨트가 더해진 스타일링은 깔끔한 실루엣을 돋보이게 한다. 차분한 표정과 자연스러운 포즈가 어우러지며 담백한 분위기를 완성한다.이어 공개된 사진에서 31기 정희는 한쪽 어깨가 드러난 화이트 상의를 입고 몸을 앞으로 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 또렷한 이목구비와 긴 웨이브 헤어가 조화를 이루며 부드러운 인상을 전한다. 밝은 톤의 의상과 자연스러운 표정이 사진 전체에 편안한 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 31기 정희는 옆모습을 드러낸 채 손으로 입가를 가볍게 가리고 미소를 짓고 있다. 화이트 상의와 밝은 컬러 스커트가 깔끔하게 어우러지며 단아한 매력을 강조한다. 은은한 미소가 더해지며 한층 밝은 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "너무 예뻐졌어요" "항상 응원합니다" "너무 예뻐" "더 이뻐보이고 멋져보여요" "너무 아름다워요" "미소짓는 모습이 훨씬 이뻐요" 등의 댓글을 달았다.앞서 정희는 '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널에서 진행된 라이브 방송에서 '나는솔로' 방송 첫 화가 나간 직후 온라인상에서 화제가 된 본인의 과한 화장법에 대해 솔직하게 입을 열었다. 정희는 화면에 담긴 자신의 모습을 직접 확인하고 특히 속눈썹 메이크업이 과하다거나 다소 거북하다는 시청자들의 쏟아지는 피드백을 실시간으로 접하며 이를 확실히 인지하게 됐다고 설명했다.정희가 화장법을 전격적으로 바꾸게 된 계기는 철저히 시청자들과의 소통과 객관적인 모니터링 덕분이었다. 원래 정희는 "스스로에게 가장 잘 어울리는 화장 스타일이라고 판단해 해당 화장법을 오랫동안 고수해 왔으나 많은 시청자가 이로 인해 불편함을 느낄 줄은 미처 상상하지 못했다"며 미안한 마음을 전했다. 이어 정희는 "첫 방송을 본 직후 거울을 보고 곧바로 자신의 속눈썹을 과감하게 잡아 뜯어내며 메이크업 스타일을 즉각적으로 수정했다"고 밝혀 현장에 큰 웃음을 안겼다.한편 1993년생인 정희는 독일에서 유학했으며 자동차 디자이너 일을 하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr