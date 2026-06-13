사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 연인인 31기 순자의 모습을 카메라에 담았다.최근 31기 경수는 자신의 인스타그램 스토리에 31기 순자의 모습을 공개했다.공개된 사진 속 31기 순자는 화면이 설치된 공간 앞에 앉아 손을 뻗어 모니터를 터치하고 있다. 두 사람이 함께 찍은 네컷사진을 고르고 있는 것으로 보인다. 31기 순자는 밝은 컬러의 상의를 입고 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 옆모습을 드러내고 있다. 귀에는 진주 장식 귀걸이를 착용해 단정한 분위기를 더했다.손목에는 체인 형태의 팔찌를 매치해 포인트를 줬다. 모니터 화면에는 여러 장의 사진이 배열돼 있으며 31기 순자는 화면을 바라보며 한 장면을 선택하는 듯한 모습이다. 가까운 거리에서 포착된 옆모습은 또렷한 이목구비와 차분한 분위기를 더욱 돋보이게 한다.한편 1991년생인 순자는 출판사에서 북디자이너로 일하고 있으며 수원에서 안경사 일을 하는 1990년생 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr