주우재가 홍진경에게 조명 선물을 받았다./사진=텐아시아DB

주우재가 홍진경에게 조명 선물을 받았다./사진제공=넷플릭스

주우재가 홍진경에게 고가의 선물을 받았다고 밝혔다.13일 넷플릭스 예능 '도라이버' 시즌5인 '도라이버-더 게임 오브데스'가 첫 공개됐다.이날은 ‘수명게임’으로 10대, 20대, 30대, 50대, 80대의 총 5개 방에서 돈으로 살수 없는 수명을 두고 게임을 펼쳤다. 특히 ‘수명게임’은 돈을 가장 많이 지닌 멤버가 1등이 되는 것이 아닌 수명이 가장 많이 남은 멤버가 1등이 되는 게임이다.수명은 가장 길게 갖고 있지만 돈이 없는 10대의 주우재, 20대 청춘을 만끽하며 팔자에 없는 클럽에 빠진 김숙, 게임수명과 돈이 적절하게 있지만 난데없이 네쌍둥이를 출산해 1.5배 시간 속에 살고 있는 홍진경, 골프와 먹거리로 흥청망청 사는 우영, 돈은 가장 많지만 곧 죽음이 임박한 조세호라는 설정으로 진행됐다.주우재는 “오늘 진경누나 걱정하지 마세요”라더니 “내가 다 해줄거에요”라고 큰소리를 쳤다. 알고보니 최근 이사한 주우재를 위해 홍진경이 고가의 조명을 선물로 준 것. 특히 녹화 직전에 보냈다는 것이 드러나면서 승리를 위한 뇌물이 아닌지 의심을 샀다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr