윤승림 감독이 '사당귀'에 출연한다./사진제공=KBS

윤승림 감독이 '사당귀'에 출연한다./사진제공=KBS

블랙핑크, 에스파, 아이브 등 K팝 아티스트들의 뮤직비디오를 연출한 윤승림 뮤직비디오 감독이 '심은하 닮은꼴' 미모로 감탄을 자아낸다.14일 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서는 윤승림 뮤직비디오 감독이 뉴보스로 출격한다.윤승림 감독은 등장부터 심은하를 똑 닮은 청초한 미모로 시선을 사로잡는다. 박명수는 “아이돌인 줄 알았어”라며 놀라워한다. 그러나 우아한 외모와는 정반대의 면모가 공개된다. 카리스마를 장착한 워커홀릭 윤승림 보스는 “나는 일을 미친 듯이 사랑하는 경주마 같은 보스"라며 "40시간 깨어있었다”고 소개했다. 이어 “직원들이 나를 미친 여자로 생각해도 괜찮다”고 덧붙였다.스페셜 MC로 나선 보이넥스트도어 명재현은 윤승림 보스와 두 차례 뮤직비디오 작업을 함께했다며 “윤 감독님은 진짜 좋은 보스다. 리더로서 쓴소리를 하는 게 얼마나 힘든지 안다”면서도 “옆에서 보면 진짜 무섭다”고 밝힌다. 전현무도 윤승림 보스의 카리스마에 혀를 내두른다.‘사장님 귀는 당나귀 귀’는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr