사진=MBN '전현무계획3'

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'전현무계획3' 배성재가 예상치 못한 2세 계획을 공개해 아내 김다영을 깜짝 놀라게 했다.12일 방송된 MBN·채널S '전현무계획3'에는 신혼부부 배성재, 김다영이 먹친구로 출연해 서울 뒷골목 맛집 투어를 함께했다.이날 전현무와 곽튜브는 두 사람의 결혼 생활과 자녀 계획에 대한 이야기를 꺼냈다. 예상 밖의 답변은 배성재에게서 나왔다.배성재는 2세 계획을 묻는 질문에 "어렸을 때부터 딸 셋을 원했다"고 밝혔다. 옆에서 듣고 있던 김다영은 놀란 표정을 감추지 못했다.김다영은 "딸 셋이라는 말은 처음 듣는다"며 당황했다. 배성재는 곧바로 "지금은 아니다. 나이를 많이 먹어서 쉽지 않을 것 같다"고 한발 물러섰다.하지만 딸에 대한 로망은 여전했다. 김다영은 "남편이 평소에도 딸 이야기를 자주 한다"고 폭로했다. 배성재는 망설임 없이 "아들은 별로다. 아들은 싫다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.최근 아빠가 된 곽튜브는 육아 고충을 털어놨다. 곽튜브는 "사실 오늘도 2시간 자고 왔다. 방금 수유하고 왔다"고 밝히자, 전현무는 "네가 수유를 했냐"고 받아쳐 웃음을 안겼다. 곽튜브는 "새벽에는 제가 분유를 탄다. 새벽에는 제가 아기를 본다"면서 육아 참여를 강조했다.한편 1978년생인 배성재는 올해 만 48세다. 김다영은 14살 연하로, 결혼 후에도 방송 활동을 이어가며 신혼 생활을 즐기고 있다. 두 사람은 SBS 예능 '골 때리는 그녀들'을 통해 인연을 맺었고, 약 2년간 교제 끝에 지난해 5월 결혼했다. 14살 나이 차이를 극복하고 부부가 된 만큼 결혼 과정에서도 많은 화제를 모았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr