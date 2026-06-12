사진=유튜브 '김그리'

사진=유튜브 '김그리'

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개그맨 김구라의 아들 그리가 6세 늦둥이 여동생의 사주를 봤다.12일 유튜브 채널 '김그리'에는 '운명전쟁49 파이 선생님 만났습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 그리는 사주 전문가를 찾아 자신의 운세와 향후 계획에 대한 이야기를 나눈 가운데, 자연스럽게 여섯 살 터울의 늦둥이 여동생 이야기도 언급했다.앞서 사주 전문가는 그리에게 "올해부터 운이 본격적으로 열린다"고 분석했다. 이어 "아빠의 시대는 끝나고 이제 아들의 시대가 시작된다"며 "백스테이지에서 메인 스테이지로 나오는 시기"라고 설명했다. 또 결혼운과 향후 진로에 대한 이야기를 나누던 중 그리는 문득 여동생의 사주에 대해서도 궁금증을 드러냈다.그리는 "아버지는 동생을 절대로 연예인 시키지 않겠다고 했다"며 "연예인이 아니더라도 나처럼 어릴 때부터 방송 활동을 시키지는 않을 거라고 하더라"고 말했다. 이어 "방송 일을 하면서 좋은 점도 있었지만 단점도 분명히 있기 때문"이라고 덧붙였다.그러면서 그는 "그런데 동생도 완전 연예인 팔자라는 이야기를 들었다"며 "혹시 내가 동생 덕을 보는 게 있냐"고 물었다. 갑작스러운 질문에 스튜디오가 웃음바다가 되자 그는 "못난 오빠라서 미안하다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.하지만 정작 그리는 동생의 정확한 생년월일을 기억하지 못했다. 그는 "동생이 조금 일찍 태어났다"며 "인큐베이터에 있었던 기억 때문에 정확한 날짜가 헷갈린다"고 해명했다.이를 들은 사주 전문가는 "일찍 태어났다는 포인트만 놓고 봐도 명리학적으로는 '부(富)의 사주'일 가능성이 높다"고 설명했다. 이어 "부의 사주라고 해서 단순히 돈이 많다는 뜻은 아니다. 남들과 다른 길을 가고 차별화된 삶을 살아갈 가능성이 높다는 의미"라고 말했다.또 "요즘은 개인의 개성과 전문성이 중요해지는 시대"라며 "오히려 시대 흐름에 잘 맞게 태어난 경우라고 볼 수 있다. 꼭 연예인이 아니더라도 자신만의 영역을 구축하며 살아갈 가능성이 크다"고 분석했다.전문가는 여동생에 대해 "한 가지를 꾸준히 이어갈 수 있도록 도와주는 게 중요하다"며 "부모가 방향만 잘 잡아준다면 스스로 성장할 수 있는 힘이 있는 아이로 보인다"고 조언했다.그리는 전문가의 설명을 들으며 연신 고개를 끄덕였다. 특히 "꾸준성이 중요하다"는 조언에 "그 말을 꼭 전해주겠다"고 답하며 동생을 향한 애정을 드러냈다.한편 김구라는 2015년 전 부인과 이혼한 뒤 2020년 12세 연하의 비연예인과 재혼했다. 이후 2021년 늦둥이 딸을 얻으며 많은 축하를 받았다. 당시 김구라는 둘째 딸이 예정일보다 일찍 태어나 한동안 인큐베이터에서 치료를 받았다고 밝혔지만, 현재는 건강하게 성장 중인 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr