사진=조정석 유튜브

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배우 조정석이 사주 풀이를 통해 자신의 도전적인 성향을 재확인했다.12일 유튜브 채널 '조정석'에는 '조정석의 사주 팔자, 이 채널, 계속해도 될까요? 과연 채널의 운명은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조정석은 역술가 박성준을 만나 자신의 사주와 관상, 유튜브 채널의 운세 등에 대한 상담을 받았다.먼저 박성준은 관상에 대해 "좌우 광대가 발달해 활동력과 추진력이 강하다"며 "눈썹을 보면 중년 운도 단단한 편"이라고 분석했다. 이어 "차가운 기운이 강한 사주지만 문화·예술 분야가 부족한 기운을 채워준다. 배우나 가수 같은 일이 잘 맞는다"고 설명했다.조정석은 최근 자신의 활동에 대한 고민도 털어놨다. 그는 "신곡도 나왔고 유튜브 채널도 하고 있다"며 "배우가 본업이지만 노래도 하고 있고 여러 변화가 있는 시기"라고 말했다.이에 박성준은 "조정석 씨는 남 밑에 있기보다 주도적으로 움직여야 하는 사람"이라며 "안정적인 것보다 새로운 것을 시도할 때 에너지가 나오는 스타일"이라고 분석했다.특히 "아내와 딸은 사고칠 에너지가 없다. 가족 중에서 사고칠 사람이 있다면 조정석 씨뿐"이라고 단언해 웃음을 자아냈다. 조정석은 곧바로 "내가 생각해도 그렇다"고 인정하며 고개를 끄덕여 폭소를 안겼다.박성준은 "사고라는 의미보다 도전 에너지에 가깝다"며 "현재에 만족하기보다 더 높은 곳을 향해 나아가려는 욕망이 강한 사람"이라고 설명했다.이어 "배우를 하다가 가수로도 데뷔했고 유튜브 채널까지 시작하지 않았나. 조정석 씨는 한 분야에만 머무는 사람이 아니다"라고 덧붙였다.조정석은 올해 변동수가 있다는 이야기에 대해서도 관심을 보였다. 그는 "환경이 바뀔 수도 있고 여러 상황이 달라질 수 있는 시기"라며 궁금해했다.이에 박성준은 "새로운 도전을 두려워하지 않는 것이 오히려 장점"이라며 "현재 흐름도 좋고 앞으로도 활동 영역을 넓혀갈 가능성이 크다"고 전망했다.또 "50대 중반 이후에는 해외와 관련된 운도 강하게 들어온다"고 분석했다. 이를 들은 조정석은 만족스러운 표정을 지으며 "해답을 찾은 것 같다"고 말했다.한편 조정석은 최근 유튜브 채널 개설과 신곡 발표 등 다양한 분야에서 활동 영역을 넓히며 대중과 만나고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr