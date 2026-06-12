사진=유튜브 '개과천선 서인영'

사진=유튜브 '개과천선 서인영'

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사진=유튜브 '개과천선 서인영'

사진=유튜브 '개과천선 서인영'

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그룹 쥬얼리가 약 20년 만에 완전체 무대를 선보이며 눈물과 웃음이 뒤섞인 재회를 완성했다.12일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '가요계의 보석 쥬얼리 20년만에 완전체 무대 (조민아,감동주의)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 쥬얼리 멤버 박정아, 이지현, 서인영, 하주연, 조민아가 20년 만에 완전체 무대를 선보였다. 오랜 시간 각자의 길을 걸어온 멤버들은 무대가 끝난 뒤 벅찬 감정을 감추지 못했다.'니가 참 좋아', '슈퍼스타', 'One More Time', 'Love Story' 등 쥬얼리의 대표곡 무대를 마친 뒤 멤버들은 "쥬얼리 포에버"를 외쳤고, 현장은 순식간에 눈물바다가 됐다. 멤버들은 서로를 바라보며 울컥한 표정을 지었다. 막내 라인 멤버들은 "언니들 운다", "백만원 백만원"이라고 외쳐 웃음을 선사했다.무대 후 네 사람은 "하나 둘 셋, 안녕하세요. 쥬얼리입니다"라고 인사하며 오랜만에 완전체 인사를 건넸다. 박정아는 "오늘 이렇게 좋은 기회에 우리 쥬얼리를 다 모아준 개과천선 제작진에게 너무 고맙다"고 감사 인사를 전했다.이어 박정아는 "정말 이상하다. 기분이 뭉클뭉클하다"며 "이렇게 다 같이 뭔가를 한다는 게 저희 쥬얼리에게도 굉장히 큰 의미가 있는 시간이었다. 보시는 분들도 그렇게 느껴주셨으면 좋겠다"고 소감을 밝혔다.오랜만에 멤버들과 무대에 선 조민아 역시 감격을 드러냈다. 그는 "조하랑으로 현생을 열심히 살고 있었던 조민아"라고 자신을 소개한 뒤 "인영이가 많은 분들에게 사랑받고, 원래 인영이 모습대로 끼를 다 펼칠 수 있게 돼서 정말 행복하고 기쁘다"고 말했다.조민아는 "보고 싶었다"면서도 "의식적으로 멤버들을 생각을 안 하려고 했다"고 고백했다. 서인영은 2023년 결혼식에 멤버 중 조민아만 초대하지 않은 바 있다. 뒤늦게 그는 "미안한 일"이라고 솔직하게 털어놨다.팬들이 가장 궁금해했던 재결합 가능성에 대한 이야기도 나왔다. 서인영이 "앞으로도 우리 또 가능성 있냐?"라고 운을 떼며 "만약 행사를 큰돈에, 억대로 우리를 불렀다면 가겠냐"고 물었다. 멤버들은 "간다. 여러분. 어디로 가면 되나요?"라며 특유의 유쾌한 입담을 이어갔다.마지막 엔딩 포즈까지 맞춘 쥬얼리는 "지금까지 쥬얼리였습니다", "땡큐 소 머치", "사랑해요", "널 사랑해"라고 인사를 남기며 무대를 마무리했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr