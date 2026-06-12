사진=유튜브 '워크맨'

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'워크맨' 충주맨(김선태 전 주무관) 퇴사 후 유튜뷰 채널을 이어가고 있는 직원들의 현실적인 고민이 공개됐다.12일 유튜브 채널 '워크맨'에서는 이준과 딘딘이 충주시청을 찾아 뉴미디어팀의 하루를 체험하는 모습이 담겼다.이날 충주 시청에 도착한 딘딘은 "오늘 라디오 새벽 1시에 끝났는데, 5시에 기상했다. 개빡세"라며 피곤함을 내비쳤다. 이준은 "그게 스타의 삶이야"라고 지적해 웃음을 안겼다.두 사람은 "충주하면 충주맨"이라며 반가움을 드러냈지만, 이미 김선태 전 주무관이 퇴사한 상황에 제작진은 "그 빈자리를 털러 왔다"고 농담을 던졌다.충주시청 뉴미디어팀은 전국 지자체 유튜브 열풍을 이끈 대표 사례로 손꼽힌다. 현재 뉴미디어 업무를 맡고 있는 최지호 주무관은 "SNS 관리와 기획, 촬영, 편집을 담당하고 있다"고 소개했다. 특히 그는 "촬영과 편집도 대부분 혼자 하고 있다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.수백만 조회수를 기록하며 전국적인 인기를 얻고 있지만 의외의 사실도 공개됐다. 충주시 유튜브 채널은 수익 창출을 하지 않고 있다는 것.최 주무관은 "수익이 발생하면 외부 민원 가능성이 있어 여러 가지를 고려한 끝에 수익 창출을 하지 않게 됐다"고 설명했다. 이에 이준과 딘딘은 "조회수가 엄청난데 수익이 한 푼도 안 나온다고?"라며 안타까움을 드러내며 "(충주맨이) 그러니까 나갔구나"라고 말해 폭소케 했다.점심시간에는 채널 성장 과정에서 겪은 부담감에 대한 솔직한 이야기도 나왔다. 최지호 주무관은 채널이 폭발적으로 성장했던 시기를 떠올리며 "설날에도 아무것도 못 했다. 온몸이 다 아플 정도로 스트레스를 받았다. 몸살까지 걸릴 정도였다"며 당시의 압박감을 전했다.갑작스럽게 유명세를 얻으며 겪은 부작용도 있었다. 직원들은 다른 지자체 유튜브 채널들과 선의의 경쟁을 하고 있다면서도, 얼굴이 알려진 뒤 외모 평가나 악성 댓글에 노출되는 현실을 털어놨다.최지호 주무관의 "못생겼다는 말보다 '노잼'이라는 평가가 더 상처가 된다"는 말에, 딘딘과 이준은 "우리가 배워야 한다. 한 수 위다"라며 감탄했다.업무를 마친 뒤 공개된 급여 체계도 눈길을 끌었다. 업무 후 11만 8,500원을 번 두 사람은 "생각보다 많다"며 깜짝 놀랐다. 9급 공무원 1호봉 월급 213만 3,000원으로, 시급 1만 4,810원이었던 것.이준은 "생각보다 훨씬 즐겁고 의미 있는 일이었다"고 말했고, 딘딘 역시 "뉴미디어팀이 왜 사랑받는지 알 것 같다"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr