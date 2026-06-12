이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '비보티비'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '비보티비'

김은희 작가가 남편 장항준 감독을 향한 유쾌한 폭로전을 펼쳤다.11일 공개된 '비보티비' 채널에는 김은희 작가가 출연해 송은이와 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.영상에서 김은희는 최근 근황을 묻는 질문에 "다음 작품 쓰고 있다"며 바쁜 일상을 전했다. 이어 영화 '왕과 사는 남자' 흥행 이후 달라진 남편의 모습을 언급하며 "(장항준) 너무 거들먹거려서 재수 없어 죽겠다"고 농담 섞인 불만을 털어놔 웃음을 자아냈다.장항준 감독은 올해 초 개봉한 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 관객을 돌파하며 흥행 감독 반열에 올랐다. 영화관입장권 통합전산망 기준 누적 매출은 1500억 원을 넘어선 상태다. 제작비 대비 수익 규모 역시 압도적인 수준으로 평가받고 있다.송은이가 "(장항준) 돈도 쓰냐"고 묻자 김은희는 "바빠서 요즘 얼굴도 못 본다. 그래서 돈도 쓰고 싶은데 카드도 안 줬다"고 답했다.이어 뜻밖의 이야기도 꺼냈다. 김은희는 "장항준 신용카드가 아직까지 제 계좌에서 나간다. 그걸 알게 된 게. 왜 이렇게 많이 나가지 싶더라. 아낀다고 아껴도 계속 나가더라"고 밝혀 주변을 폭소케 했다.이를 들은 송은이는 "장항준이 '은희는 돈에 대해 관심도 없고 아무것도 모른다'고 하더라"고 말했고, 김은희는 "관심도 없고 아무것도 모르긴 하는데, 갑자기 알고 보니까 열 받더라. 내가 쓴 게 아닌데 다 내 쪽에서 나가더라"라고 토로했다.그러면서 "이제는 내 카드도 그쪽에서 나가는 걸로"라고 덧붙이며 웃음을 안겼다.한편 이날 송은이는 자신이 운영 중인 소속사 식구들의 광고 촬영 현장을 직접 찾아 응원에 나섰고, 김은희와 장항준 부부의 현실감 넘치는 부부 토크가 이어지며 관심을 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr