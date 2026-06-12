이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'

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배우 성동일이 딸 성빈의 놀라운 성장 근황을 전했다.12일 '술 빚는 윤주모' 채널에는 성동일과 아들 성준이 출연한 영상이 공개됐다.영상에서 성동일은 자녀들의 근황을 이야기하던 중 현대무용을 전공하고 있는 딸 성빈을 언급했다. 그는 "빈이는 천지개벽할 정도로 달라졌다"며 남다른 자부심을 드러냈다.이어 "몸 자체가 무용을 하기 좋은 체형은 아니었는데 엄청난 노력으로 이겨냈다. 어릴 때는 완전 안짱다리였다"고 털어놨다. 그러면서 "무용으로 꼭 먹고 살지 않더라도 콩쿠르에 나갈 정도로 노력했다면 그 자체로 충분하다"며 "성실하기만 하면 어디서든 잘 살아갈 수 있다고 이야기한다"고 말했다.아들 성준 역시 동생을 향한 애정을 드러냈다. 그는 "빈이는 어릴 때부터 책을 정말 많이 읽었다"며 "속독을 하는데도 내용을 꼼꼼하게 읽고 다 기억한다"고 설명했다.이어 "지금은 본인이 좋아하는 예체능 분야를 하고 있지만, 만약 공부를 했다면 저보다 더 좋은 대학에 갔을 것 같다. 머리가 정말 좋다"고 덧붙이며 동생의 재능을 높이 평가했다.성빈의 이야기가 이어지자 윤주모는 "빈이가 왔으면 좋겠다. 진짜 보고 싶다"고 반가움을 드러냈다.이에 성동일은 "예전에 '아빠 어디가'에서 봤던 모습은 거의 없다"며 "지금은 몸무게가 47kg 정도 나간다"고 밝혀 궁금증을 자아냈다.영상 말미 공개된 다음 회차 예고편에는 성빈이 직접 모습을 드러냈다. 훌쩍 성장한 모습으로 등장한 그는 아버지와 현실감 넘치는 부녀 케미를 선보였다. 특히 성빈은 "아빠가 용돈을 잘 안 준다"고 폭로하며 웃음을 안겼고, 특유의 솔직한 입담으로 본편에 대한 기대감을 높였다.한편 성빈은 과거 MBC '아빠! 어디가?'를 통해 많은 사랑을 받았으며, 현재는 현대무용을 전공하며 자신의 길을 걸어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr