사진제공=SBS

가수 이효리가 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'에서 첫사랑과 사별한 사연을 털어놓은 팬에게 따뜻한 안부를 전했다.8일 '유재석 캠프' 출연자 조남준 씨는 자신의 SNS에 "오랜만입니다(feat. 유재석 캠프)"라는 글과 함께 영상 하나를 게재했다. 공개된 영상에서 조남준 씨는 "오랜만이다"라며 8개월 만에 카메라 앞에 섰다.조남준 씨의 형 조남순 씨는 "('유재석 캠프'에 출연한 지) 벌써 8개월이냐 됐냐"며 "우리에게 유튜브와 인스타그램 댓글을 많이 남겨주시더라. 좋은 이야기도 많아서 정말 감사했다"고 인사를 전했다.반면 조남준 씨는 방송 이후 쏟아진 악성 댓글을 언급하며 "안 좋은 이야기도 많았다"고 솔직 고백했다. 이에 형이 "너 턱에 대해 말이 많더라. 턱 깎았다고 하는 사람도 있더라"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.그러면서도 두 사람은 "그래도 좋은 말씀을 정말 많이 해주셨다. 힘이 되더라"고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다. 해당 영상을 접한 팬들은 "우애가 보기 좋다", "응원한다" 등 긍정적인 반응을 보였다.특히, 이효리의 댓글이 눈길을 끌었다. 이효리는 "잘 살고 있지? 잘 살아라"라며 진심 어린 응원의 말을 남겨 촬영이 끝난 지 8개월이나 지난 시점에도 출연자를 살뜰히 챙겨 뭉클함을 더했다.앞서, 이효리는 남편 이상순과 함께 넷플릭스 '유재석 캠프'의 일일 아르바이트생으로 출연해 화제를 모은 바 있다. 당시 이효리는 지난해 아내와 사별했다는 조남준 씨의 사연을 경청하며 "정말 완벽한 사랑을 했다. 첫사랑부터 끝까지"라고 깊은 위로를 전해 눈길을 끌었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr