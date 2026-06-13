배용준이 디즈니 크루즈에서 포착됐다는 후기가 전해졌다. / 사진=텐아시아DB, SNS 갈무리

배우 배용준·박수진 부부의 근황이 오랜만에 전해졌다. 한동안 공식 석상에서 모습을 보기 어려웠던 두 사람은 최근 싱가포르에서 포착됐다. 특히 배용준은 모자와 마스크로 얼굴 대부분을 가린 편안한 차림에도 백발 장발 스타일이 눈길을 끌며 큰 관심을 받았다.외모 변화만큼 주목받은 건 가족과 함께한 여유로운 모습이었다. 배용준은 공항에서 캐리어를 끌고 이동하면서도 자녀들을 살피는 모습이 포착됐고, 박수진 역시 두 자녀와 함께 여행에 동행한 것으로 알려졌다. 지난 2015년 결혼 후 비교적 조용한 생활을 이어온 부부의 근황이 오랜만에 공개되자, 팬들 사이에서는 반가운 반응이 이어졌다.이들의 행선지는 싱가포르 디즈니 크루즈였다. 현지 매체와 국내 보도에 따르면 배용준·박수진 부부는 박신혜·최태준 부부와 함께 싱가포르 디즈니 크루즈 여행을 즐겼다. 두 가족은 아이들을 동반한 가족 여행에 나선 것으로 전해졌다. 연예계를 대표하는 스타 부부들의 동반 여행 소식이 알려지면서 이들이 탑승한 디즈니 크루즈가 어떤 상품인지에도 이목이 쏠렸다.두 가족이 이용한 것으로 알려진 크루즈는 싱가포르를 모항으로 하는 디즈니 크루즈 라인이다. 디즈니 크루즈는 선박 안에서 디즈니 캐릭터 퍼레이드, 공연, 키즈 프로그램, 가족형 레스토랑 등을 즐길 수 있는 고급 가족 여행 상품으로 꼽힌다. 특히 아이를 동반한 가족 단위 여행객에게 인기가 높다.가격은 객실 등급과 출항일, 숙박 일수, 인원에 따라 달라진다. 일반 객실보다 상위 등급인 컨시어지 객실은 전용 라운지, 우선 탑승, 별도 서비스 등이 포함되는 프리미엄 객실군이다. 싱가포르 출항 디즈니 크루즈의 컨시어지 객실은 성인 2명 기준 3박 상품이 약 500만원대부터 시작하는 것으로 알려졌다. 4박 상품은 700만원대, 5박 이상 또는 스위트급 객실은 1000만원대 중후반까지 올라갈 수 있다.최상위 객실군으로 분류되는 로열 스위트급은 가격대가 더 높다. 디즈니 크루즈 공식 안내에 따르면 '컨시어지 로열 스위트'는 최대 6명이 투숙할 수 있으며, 전용 발코니와 월풀 욕조 등을 갖춘 대형 객실이다. 출항일과 예약 상황에 따라 가격은 달라지지만, 최상위 스위트룸의 경우 3000~4000만원대까지 오를 수 있는 것으로 추정된다. 항공권, 전후 숙박, 팁, 유료 액티비티 등을 더하면 실제 여행 총액은 더 커진다.다만 배용준·박수진 부부와 박신혜·최태준 부부가 실제로 어떤 객실을 이용했는지는 공개되지 않았다. 이들이 최상위 스위트룸에 투숙했다는 사실도 확인된 바 없다. 알려진 것은 두 가족이 싱가포르 디즈니 크루즈에 탑승해 가족 여행을 즐겼다는 점이다.배용준은 2015년 배우 박수진과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 박신혜와 최태준은 2022년 결혼해 아들을 품에 안았다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr