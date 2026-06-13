배우 김무열이 '참교육' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김무열이 '참교육' 준비 과정에서 불거진 여러 변수와 우려에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.12일 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 주인공 김무열을 만났다. '참교육'은 무너진 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 이야기를 그린다. 김무열은 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡았다.김무열은 원작이 논란이 있었던 상황 속에서도 '참교육'을 선택한 이유를 밝혔다. 김무열은 "어려운 이야기를 누구나 보기 어렵지 않게 재밌고 가볍게 풀어냈다. 그리고 시리즈 '소년심판'을 같이 하면서 감독님에 대한 믿음이 있었기 때문"이라고 설명했다. 이어 "조금 떨어진 시선으로 바라보기만 했던 소년 범죄의 현실을 가까이 들여다보는 계기가 됐는데, 감독님은 소년 범죄를 다루는 데 있어 더 신중하고 예민하게 접근하셨다"라며 "어려운 문제를 얘기하는 데 감독님과 함께라면 해낼 수 있겠다 싶었다"고 두터운 신뢰를 보였다.이 작품은 캐스팅 과정에서 배우 김남길이 물망에 올랐는데, 김남길이 공개적으로 제안을 고사했다. 최근 작품이 인기를 얻으며 김남길도 계속해서 함께 언급되고 있다. 이런 상황에 대해 김무열은 김무열은 "(김남길) 형님 이야기가 자꾸 나오는 게 실례가 되는 것 같아 조심스럽고 죄송하다"고 말했다. 평소 김남길의 팬이라는 그는 "사석에서 짧게 인사드렸던 게 전부지만 그때 응원, 격려, 존중을 느꼈다. 영화 '무뢰한'에서 보여주셨던 연기는 이후 제가 작품을 할 때 영감을 얻을기도 했다. 죄송하고 (폐를 끼칠까봐) 불편하다"며 조심스러워했다.다만 김무열은 "캐스팅 과정에서 이런 일들은 비일비재하다"고 했다. 그는 "제가 그동안 해왔던 작품에서도 제가 캐스팅 1순위가 아니었고, 2~3순위였던 적이 많다. 그렇게 놓고 봤을 때 캐스팅 과정의 일부분에 지나지 않는다고 생각하고 시작했다"고 덤덤하게 말했다.작품 시작 전부터 쏟아진 '체벌' 관련 우려에 대해서는 명확한 연출 기조와 메시지를 짚었다. 김무열은 "최대한 정제된 시선을 가지고 조심히 다루려고 했다. 체벌은 도구적인 장치 정도로만 생각해 주셨으면 한다"며 "저희는 체벌 단계에서 끝나는 게 아니라, 체벌 이후의 것에 대해 생각해봤으면 좋겠다는 바람을 가졌다. 체벌 이후 변화되는 아이들의 모습을 관심 있게 지켜봐 달라"고 당부했다.기억에 남는 에피소드로는 주인공 나화진의 서사가 완성되는 마지막 9, 10화를 꼽았다. 김무열은 약혼녀를 죽인 조규철과의 이야기를 언급하며 "많은 사람이 사적 복수에 대한 의심을 갖게 되지만, 나화진은 결국 그 아이를 용서하고 훈육한다. 제가 꼭 하고 싶었던 이야기가 '괜찮아, 다시 해보자'였다"고 의미를 부여했다.진상 학부모 '우진 엄마'가 나온 에피소드도 시청자들 사이에 화제다. 김무열은 우진 엄마 역으로 강렬한 빌런 연기를 펼친 배우 박지연과의 호흡도 전했다. 김무열은 "'소년심판' 때 지연 씨를 처음 봤을 때 조용조용하고 차분했다. 이번 첫 촬영 때는 무섭더라. 그날 지연 씨한테 '끔찍하다. 나 무섭다'고 극찬했던 기억이 있다"고 너스레를 떨었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr