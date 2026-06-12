‘임신’ 김승혜, 뱃속 아이와 축구 관람…유니폼은 남편이 협찬

개그우먼 김승혜가 집에서 축구 응원에 나섰다.최근 김승혜는 자신의 SNS를 통해 축구 국가대표팀을 응원하는 모습을 공개했다. 공개된 사진 속 김승혜는 대한민국 대표팀 유니폼을 입은 채 환한 미소를 짓고 있다.특히 두 팔을 번쩍 들어 올리며 응원 열기를 보인 모습이 눈길을 끈다. 김승혜는 "오늘도 기분 최고!", "와 축구한다!!", "대한민국 화이팅" 등의 문구를 덧붙이며 국가대표팀을 향한 응원의 마음을 전했다. 밝고 사랑스러운 표정에서는 경기를 앞둔 설렘이 고스란히 느껴진다.이어 공개된 사진에서는 브이 포즈를 취하며 "둥이랑 많이 축구 봐야지"라는 글을 남겼다. 뱃속 아기와 함께 응원에 나선 일상을 공개해 미소를 자아냈다.무엇보다 김승혜가 착용한 유니폼이 남편의 것이라는 점이 훈훈함을 더했다. 넉넉한 핏의 유니폼을 입고 응원에 나선 김승혜는 결혼 후 더욱 행복해진 근황을 전하며 팬들의 관심을 모았다.한편 홍명보 감독이 이끄는 한국은 12일(한국시간) 멕시코 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀다.이날 한국과 체코전에선 오현규가 역전 결승골을, 황인범이 동점골을 각각 넣었다. 한국은 오는 19일 같은 장소에서 개최국 멕시코와 2차전을 치르게 된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr