윤승아, 김무열 / 사진 = 윤승아 SNS

배우 김무열이 넷플릭스 신작 '참교육'의 흥행 속에서도 변함없는 아내 사랑을 표했다.12일 배우 윤승아는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 파격적인 단발 헤어에 도전한 윤승아의 모습이 담겼다. 이날 그는 가족과 함께 패션 브랜드 쇼룸을 찾아 쇼핑을 즐겼다. 사진 속 원이 군은 어느새 윤승아의 허리 높이까지 훌쩍 자란 모습으로 놀라움을 안겼다.특히, 함께 공개된 다른 사진에는 윤승아와 나란히 거리를 거닐며 데이트를 즐기는 배우 김무열의 뒷모습이 포착돼 눈길을 끌었다. 그는 인기에도 불구하고 마스크 하나 없이 아들 원이 군이 탄 유모차를 직접 끌며 다정다감한 아빠이자 남편의 모습으로 훈훈함을 자아냈다.앞서, 김무열은 지난 5일 공개된 넷플릭스 신작 '참교육'에서 카리스마 넘치는 연기로 화제를 모았다. 해당 작품은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린다. '참교육'은 공개 3일 만에 시청수 640만 회를 기록하며 글로벌 TOP 10 비영어쇼 1위에 등극하며 세계적인 인기를 자랑하고 있다.한편, 김무열은 2015년 윤승아와 결혼해 슬하에 아들 하나를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr