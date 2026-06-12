방송인 정준하가 자신이 운영하는 매장에서 축구 경기를 지켜보고 있다. / 사진=정준하 SNS

사진=정준하 SNS

방송인 정준하가 운영 중인 가게의 인산인해 현장을 공유했다.정준하는 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "실시간 주나수산, 대한민국 가즈아~~"라는 문구와 함께 하나의 게시물을 공유했다.공유된 게시물 속에는 정준하가 운영하는 가게에 손님들이 빼곡히 자리한 모습. 일부는 축구 경기에 맞춰 붉은악마 유니폼을 입고 맥주잔을 들어 축제 분위기를 형성했다.축구 국가대표팀(감독 홍명보)은 12일 오전 11시(한국시간) 멕시코 에스타디오 과달라하라에서 열린 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전에서 체코를 상대로 2대 1 역전승을 거뒀다. 대표팀은 오는 19일 오전 10 같은 장소에서 멕시코와 조별리그 2차전을 치른다.한편 정준하는 1971년생으로 올해 만 55세다. 1994년 MBC '테마극장'으로 데뷔했으며, 2012년 10살 연하의 비연예인 일본인과 결혼, 이듬해 아들을 품었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr