하성운이 여행 메이트로 함께하고 싶은 남자 가수 1위에 올랐다. / 사진=텐아시아DB

가수 하성운이 휴가철 여행 메이트로 함께하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 4일부터 10일까지 '휴가철 여행 메이트로 함께하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 하성운은 최근 엠넷플러스 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'(이하 '워너원고 : 백투베이스')에 출연했다. 그는 마지막화 방송에서 "이곳에 우리가 다시 모인 건, 다시 시작하기 위해서가 아닐까?"라고 속내를 밝히며 모두를 뭉클하게 했따.2위에는 그룹 더보이즈의 멤버 현재가 이름을 올렸다. 현재는 지난 10일 첫 방송된 ENA '아이돌 파견근무'에 출연해 활약했다. '아이돌 파견근무'는 실제 휴가자의 자리를 대신해 다양한 기업으로 출근하는 리얼 대리 근무 버라이어티다. 현재와 함께 그룹 슈퍼주니어 은혁, 제국의 아이들 동준, SF9 인성이 출연한다.3위는 그룹 더보이즈의 주연이 차지했다. 주연은 최근 럭셔리 브랜드 캐나다구스(CANADA GOOSE)의 2026 봄·여름 컬렉션 화보를 통해 새로운 모습을 선보였다. 화보 속 그는 도심을 배경으로 다양한 스타일링을 소화하며 세련된 매력을 발산했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '함께 야구장 데이트 하고 싶은 여자 가수는?', '함께 야구장 데이트 하고 싶은 남자 가수는?', '함께 야구장 데이트 하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '함께 야구장 데이트 하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr