유성은/ 사진 제공=제이지스타

유성은 앨범 프리뷰/ 사진 제공=제이지스타

가수 유성은이 컴백을 앞두고 새 앨범 일부를 공개했다.유성은은 12일 공식 SNS를 통해 세 번째 미니앨범 'The Meteor Is Glowing'(더 메테오 이즈 글로잉) 프리뷰 영상을 게재했다.영상에는 앨범 수록곡 하이라이트와 함께 이번 작품의 핵심 키워드인 '빛'을 시각적으로 풀어낸 장면들이 담겼다. 밤하늘과 별빛을 배경으로 한 공간, 조명을 활용한 연출 등이 어우러지며 앨범의 분위기를 전달했다.이번 앨범에는 타이틀곡 'Glowing'(글로잉)을 비롯해 'Take It Slow'(테이크 잇 슬로), 'Divin''(다이빈), 'One, Night'(원, 나이트), 'In Dream (몽마 夢魔)', 'Ending Credit'(엔딩 크레딧) 등 총 6곡이 수록된다. 어쿠스틱 사운드부터 R&B, 몽환적인 분위기의 곡까지 다양한 색깔을 담았다.'The Meteor Is Glowing'은 오랜 시간을 지나 다시 자신의 빛을 찾아가는 과정을 주제로 한 앨범이다. 유성은은 전곡의 작사와 작곡에 참여했으며, 지난 미니 2집 이후 약 11년 만에 새 미니앨범을 선보이게 됐다.유성은의 세 번째 미니앨범 'The Meteor Is Glowing'은 오는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr