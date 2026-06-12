그룹 방탄소년단 멤버 제이홉이 카메라를 응시한 채 미소를 보이고 있다. / 사진=제이홉 SNS
그룹 방탄소년단 멤버 제이홉이 카메라를 응시한 채 미소를 보이고 있다. / 사진=제이홉 SNS
그룹 방탄소년단 멤버 제이홉이 축구 경기를 실시간 응원했다.

제이홉은 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "대한민국 선수분들 파이팅"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 제이홉이 어두운 방 안 침대에서 체코전을 관람하고 있는 모습. 후반부 오현규의 역전골이 터지자 제이홉은 하트 이모티콘을 붙이며 환호성을 지르는 영상을 추가로 업로드했다.
사진=제이홉 SNS
사진=제이홉 SNS
축구 국가대표팀(감독 홍명보)은 12일 오전 11시(한국시간) 멕시코 에스타디오 과달라하라에서 열린 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전에서 체코를 상대로 2대 1 역전승을 거뒀다. 대표팀은 오는 19일 오전 10 같은 장소에서 멕시코와 조별리그 2차전을 치른다.

한편 제이홉이 속한 방탄소년단은 오늘과 내일(13일) 양일간 오후 19시 부산아시아드 주 경기장에서 BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'(방탄소년단 월드 투어 '아리랑')으로 팬들과 만난다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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