그룹 방탄소년단 멤버 제이홉이 카메라를 응시한 채 미소를 보이고 있다. / 사진=제이홉 SNS

사진=제이홉 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 제이홉이 축구 경기를 실시간 응원했다.제이홉은 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "대한민국 선수분들 파이팅"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 제이홉이 어두운 방 안 침대에서 체코전을 관람하고 있는 모습. 후반부 오현규의 역전골이 터지자 제이홉은 하트 이모티콘을 붙이며 환호성을 지르는 영상을 추가로 업로드했다.축구 국가대표팀(감독 홍명보)은 12일 오전 11시(한국시간) 멕시코 에스타디오 과달라하라에서 열린 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전에서 체코를 상대로 2대 1 역전승을 거뒀다. 대표팀은 오는 19일 오전 10 같은 장소에서 멕시코와 조별리그 2차전을 치른다.한편 제이홉이 속한 방탄소년단은 오늘과 내일(13일) 양일간 오후 19시 부산아시아드 주 경기장에서 BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'(방탄소년단 월드 투어 '아리랑')으로 팬들과 만난다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr