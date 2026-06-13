'해피투게더'가 6년 만에 돌아오는 가운데 유재석, 장항준, 윤종신의 첫 호흡이 공개된다./사진=텐아시아DB

'해피투게더'가 6년 만에 돌아오는 가운데 유재석, 장항준, 윤종신의 첫 호흡이 공개된다./사진제공=KBS2

'해피투게더'가 6년 만에 돌아오는 가운데 유재석, 장항준, 윤종신의 첫 호흡이 공개된다.KBS 새 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투')는 다음 달 10일 오후 8시 30분 첫 방송을 확정했다. 2001년부터 2020년까지 방송된 '해피투게더'의 귀환 프로젝트로, 다양한 인생 팀메이트들의 이야기를 음악과 함께 풀어내는 스토리텔링 음악 오디션 형식으로 꾸며진다.'해투'에는 기존 간판 MC 유재석을 비롯해 장항준, 윤종신이 출연한다. 세 사람은 각각 사람과 이야기, 음악에 귀 기울이는 진행자로 나서 프로그램을 이끈다.첫 방송에 앞서 제작진은 오는 13일 공식 유튜브 채널을 통해 '해투와 사는 남자, 뿔테 트리오 최초 공개-0회차' 영상을 선보인다. 해당 영상에는 유재석, 장항준, 윤종신의 일상적인 대화와 근황 토크가 담긴다.최근 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 감독 반열에 오른 장항준을 두고 윤종신은 "옛날엔 '가수 윤종신'이었는데 요새는 '장항준 절친'이 됐다"며 달라진 위상을 언급한다. 유재석 역시 "형이 이전하고 무게감이 달라졌다"고 거들고, 장항준은 "여러분도 포기하지 마세요. 끝까지 도전하면 될 수 있습니다"라며 너스레를 떤다. 이어 장항준은 "너희도 느껴봤겠지만, 확 올라가보면 말이야, 이게 일상이 되는 순간이 와요"라며 연신 거장 모드를 이어가 웃음을 안긴다.장항준은 스태프 전원의 음료와 식사를 결제하는 통 큰 면모도 보여준다. 그는 "이거 은희 카드 아니야, 내 카드지"라며 재치 있게 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.유재석, 장항준, 윤종신의 입담이 담긴 '해투와 사는 남자, 뿔테 트리오 최초 공개-0회차'는 오는 13일 오후 8시 30분 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다. '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 7월 10일 오후 8시 30분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr