김민수 / 사진 = 피식대학 유튜브 채널

코미디언 김민수가 돌연 결별 소식을 전했다.11일 유튜브 채널 '피식대학'에는 '이별했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 김민수는 단정한 화이트 니트 차림으로 카메라 앞에 서 "이 영상을 찍기까지 많은 용기가 필요했다. 결론부터 말씀드리면 저는 최근 여자친구와 헤어졌다"고 털어놨다.김민수는 "지금까지 저의 사랑을 응원해주신 많은 분께 다시 한 번 죄송하다"라며 "그럼에도 이 영상을 찍는 이유는 국민 여러분들의 알 권리가 있다고 생각했다. 다시 한 번 심려를 끼쳐드려 죄송하다"고 거듭 사과를 전했다.해당 영상을 본 팬들은 "연애를 해봤다는 게 더 충격이다. 대체 누구랑 사귄 거야", "모를 권리 침해 당했다", "이번에는 무슨 콘텐츠를 하려는 건지 감도 안 온다" 등 의아함을 자아냈다.한편, '피식대학'은 김민수, 이용주, 정재형이 함께 운영하는 유튜브 채널로 현재 구독자 수는 약 284만 명이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr