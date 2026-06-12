장윤정 / 사진 = 네고왕 유튜브 채널

가수 장윤정이 잦은 음주에도 가녀린 몸매를 유지할 수 있는 비결을 공개했다.11일 유튜브 웹예능 '네고왕'에는 '완전 럭키 네고가잖아? 고소달달하게 7로 통일한 건강 간식 네고'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 제작진은 본격적인 촬영에 앞서 장윤정에게 "평소 간식을 즐겨 먹느냐"고 물었다. 이에 장윤정은 한 치의 망설임도 없이 "안 먹는다"고 하며 "저는 식사도 잘 안 하지 않냐"고 말문을 열었다.이후 그는 "저는 그저"라며 술잔을 기울이는 제스처를 취해 현장을 초토화시켰다. 평소 연예계 대표 주당으로 잘 알려진 장윤정은 자신만의 건강 관리 비법을 공개해 눈길을 끌었다. 그는 "한동안 유행하지 않았나. 공복에 사과에 땅콩잼을 발라 먹으면 혈당 스파이크를 막아준다고 하더라"며 "맛있어서 먹는 것보다는 (건강 때문에) 그냥 먹는 것"이라고 부연했다.앞서 장윤정은 방송을 통해 슬림한 실루엣을 유지할 수 있는 비결을 밝힌 바 있다. 당시 그는 "공격적으로 다이어트를 하는 편은 아니다"라면서도 "술을 마시기 때문에 탄수화물 섭취를 최소화하려고 한다. 또 살이 붙었다 싶을 때마다 운동을 병행한다"고 설명했다.한편, 장윤정은 2013년 방송인 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr