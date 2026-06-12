그룹 온앤오프(ONF)가 신보 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백 초읽기에 들어갔다./사진제공=케이아이 엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)가 신보 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백 초읽기에 들어갔다./사진제공=케이아이 엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)가 신보 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.온앤오프는 12일 공식 SNS를 통해 정규 2집 Part.2 'ONF SELF'의 타이틀곡 'Open The Door' 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 업로드했다.영상에는 멤버들의 서사를 암시하는 장면들이 담겼다. 유토는 의문의 존재에게 쫓기듯 뒷걸음질 치는 모습으로 긴장감을 자아냈고, 효진은 감시 카메라에 둘러싸인 채 정면을 응시하며 의미심장한 분위기를 형성했다.다른 멤버들 역시 각기 다른 공간에서 혼란과 불안에 휩싸인 모습을 보여줬다. 영상 말미에는 승준이 어딘가로 추락하는 장면이 담기며 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 키웠다.온앤오프는 컴백을 앞두고 티저 이미지와 콘셉트 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 활동 예열에 나서고 있다. 향후 퍼포먼스 스포일러와 두 번째 뮤직비디오 티저도 공개할 예정이다.정규 2집 Part.2 'ONF SELF'는 스스로 존재를 증명하고 새로운 세계로 나가는 여정을 담은 앨범이다. 타이틀곡 'Open The Door'를 비롯해 'Bad Dream', 'Escape', 'Mirage', 'Silver Lining', 'Once In a Red Moon' 등 총 6곡이 수록된다.온앤오프는 2021년 아이돌 그룹 최초로 일본 국적 유를 제외하고 한국인 멤버 전원이 동반 입대하며 화제를 모았다. 군백기를 마친 뒤 완전체로 복귀한 이들은 최근 WM엔터테인먼트와의 전속계약 종료 후 신생 기획사 케이아이로 이적해 팀 활동을 이어가고 있다. 이번 앨범은 새로운 소속사에서 선보이는 첫 정규 앨범이라는 점에서도 의미를 더한다.온앤오프는 오는 17일 오후 6시 정규 2집 Part.2 'ONF SELF'를 발매하고 컴백 활동에 돌입한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr